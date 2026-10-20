Steam Next Fest 2026: Wir stellen 18 Demos vor

Das Oktober-Steam-Next-Fest läuft noch bis zum 26. Oktober 2026 und bringt zahlreiche kostenlose PC-Demos auf Steam. Aus den aktuellen Ankündigungen haben wir 18 spielbare Kandidaten mit direkten Links zusammengestellt.

Valve veranstaltet das Oktober-Steam-Next-Fest vom 19. bis 26. Oktober 2026. Die folgenden Demos sind laut den eingegangenen Meldungen derzeit auf Steam verfügbar.

ArcheAge Chronicles

Die kostenlose Demo des Online-RPGs gibt einen Vorgeschmack auf die Welt von XLGAMES und Kakao Games. Demo auf Steam.

Beatrix

Der düstere Roguelite-Board-Builder verbindet Kartenkämpfe, rundenbasierte Entscheidungen und eine Reise durch Dantes Hölle. Demo auf Steam.

Cleaner Company

Die Demo des kooperativen Reinigungsspiels unterstützt ein bis vier Personen, die auf Weltraum-Schauplätzen gegen Schmutz und Monster antreten. Demo auf Steam.

Elta: Defy All Gods

Die kostenlose Action-Jump-’n’-Run-Demo führt in die Geschichte um die namensgebende Drachen-Gottheit ein; das vollständige Spiel soll am 2. Februar 2027 erscheinen. Demo auf Steam.

Everlast: Undying Tale

Das MMO-lite-Action-RPG lässt sich allein, mit einer kleinen Gruppe oder auf größeren Servern anspielen und setzt auf klassische Charakterentwicklung. Demo auf Steam.

Fakutori

Im entspannten Fabrikbau-Spiel werden die Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft kombiniert, um neue Materialien und Produktionsketten zu erschließen. Demo auf Steam.

FLING UP TOGETHER

Der Zwei-Spieler-Koop-Plattformer bindet beide Figuren an ein gemeinsames Seil. Die Next-Fest-Demo ergänzt unter anderem Sprachchat, Skins, Emotes und versteckte Sammelobjekte. Demo auf Steam.

Ghost Justice

Das taktische Strategiespiel versetzt die Spielenden in einen Kartellkrieg und lässt Missionen mit mehreren Teams, Aufklärung, Schleichen oder direktem Vorgehen planen. Demo auf Steam.

Home Paige

Die neue Demo des 3D-Plattformers erweitert die digitale Welt um Umgebungen, Bewegungsoptionen, Speedrun-Werkzeuge, Zwischensequenzen und einen offenen Sandbox-Bereich. Demo auf Steam.

I Want to Play the Villain!

Das theaterartige Logikspiel enthält im Next-Fest-Update zusätzlich zu Kapitel eins nun auch Kapitel zwei mit 18 weiteren Herausforderungen und längerer Spielzeit. Demo auf Steam.

King in the Mountain

Die Demo des Ressourcenmanagement- und Incremental-Mining-Spiels wurde für das Fest unter anderem mit besserer Gamepad- und Steam-Deck-Unterstützung, klareren Tutorials und überarbeiteten Produktionssystemen aktualisiert. Demo auf Steam.

Main Sequence

Die Demo des interstellaren Imperium-Simulators ist Teil des Mythwright-Aufgebots und richtet sich an alle, die Flotten, Wirtschaft und Expansion im Weltraum verwalten möchten. Demo auf Steam.

Meltdown

In der aktualisierten Demo des Atomreaktor-Bürosimulators müssen Kühlsysteme, Dampfventile und Stromkreise unter Zeitdruck kontrolliert werden. Der Steam-Release ist für den 9. November 2026 geplant. Demo auf Steam.

OMEA

Das narrative RPG reagiert auf gesprochene oder getippte Aktionen. Die aktualisierte kostenlose Demo enthält neben „Odin’s Trial“ nun auch das zweite Abenteuer „Echoes in the Abyss“. Demo auf Steam.

Second Stone

Die Action-RPG-Demo stellt die zwei miteinander verbundenen Welten, schnelle Kämpfe, Magie, Erkundung und erste Build-Optionen vor. Demo auf Steam.

Send In The Clown

Das handgefertigte RPG des Improvisationsteams Mad Herons gehört ebenfalls zum aktuellen Next Fest und kann direkt über die Steam-Seite ausprobiert werden. Demo auf Steam.

Slumber Realm

Das Würfel-Roguelike schickt die Spielfigur in ihre Albträume. Die aktualisierte Demo enthält den neuen Trailer und ist bis zum Release am 4. November 2026 spielbar. Demo auf Steam.

Void Eaters

Das semi-idle Incremental-Spiel lässt eine Armee aus Kreaturen Organ für Organ wachsen. Die Next-Fest-Demo bietet acht Ressourcen, mehr als 20 Orte und über 20 Organe sowie Handwerk und Ausbau. Demo auf Steam.

Steam Next Fest