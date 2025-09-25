Open-World Action-Adventure Crimson Desert erscheint am 19. März 2026

Pearl Abyss hat gestern angekündigt, dass das mit Spannung erwartete Open-World-Action-Adventure Crimson Desert am 19. März 2026 erscheint. Die Ankündigung war Teil des State of Play-Showcase von Sony Interactive Entertainment.
Vorbestellungen sind ab sofort auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam und Apple Mac möglich. Spieler können sowohl digitale Editionen als auch physische Ausgaben erwerben. Weitere Informationen zu den Editionen gibt es hier:
Collector’sEdition — 279,99€ (*Die Preise sind vorläufig und können sich ändern.)
Die Collector’s Edition gibt es nur als physische Edition und sie bietet das vollständigste Erlebnis für Fans. Enthalten sind:
- Hauptspiel (Crimson Desert)
- Exklusives 17-Zoll-Diorama von Kliff im Kampf gegen den Golden Star
- Collector’s Edition Limited SteelBook®
- Stoffkarte von Pywel
- Brief der Entwickler
- Greymane Pin
- 3 Charakter-Fotokarten
- 3 Patches
In-Game Bonus Inhalte:
Ultimate Pack:
- Tormented Soul Bow
- Derictus Spear
- Sielos Longsword
- Shroud Lantern
- Hyperion Horse Tack Set
Deluxe Pack:
- Balgran Shield
- Exclaire Horse Tack Set
- Kairos Plate Set
- Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
- PlayStation®5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set
Deluxe Edition — 89,99€ (*Die Preise sind vorläufig und können sich ändern.)
Erhältlich in physischer und digitaler Form. Die Deluxe Edition enthält:
Physische Inhalte:
- Hauptspiel (Crimson Desert)
- Deluxe Edition Limited SteelBook®
- Karte von Pywel
- Brief der Entwickler
- Greymane Pin
- 3 Charakter-Fotokarten
- 3 Patches
In-Game Bonus Inhalte:
Deluxe Pack:
- Balgran Shield
- Exclaire Horse Tack Set
- Kairos Plate Set
- Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
- PlayStation®5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set
Standard Edition — 69,99€
Enthält das Hauptspiel und:
- Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
- PlayStation®5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set
Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website und den Kanälen