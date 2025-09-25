VON GAMERN, FÜR GAMER!
Open-World Action-Adventure Crimson Desert erscheint am 19. März 2026

von Hannes Linsbauer0

Pearl Abyss hat gestern angekündigt, dass das mit Spannung erwartete Open-World-Action-Adventure Crimson Desert am 19. März 2026 erscheint. Die Ankündigung war Teil des State of Play-Showcase von Sony Interactive Entertainment.

Vorbestellungen sind ab sofort auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam und Apple Mac möglich. Spieler können sowohl digitale Editionen als auch physische Ausgaben erwerben. Weitere Informationen zu den Editionen gibt es hier:

Collector’sEdition — 279,99€ (*Die Preise sind vorläufig und können sich ändern.)

Die Collector’s Edition gibt es nur als physische Edition und sie bietet das vollständigste Erlebnis für Fans. Enthalten sind:

  • Hauptspiel (Crimson Desert)
  • Exklusives 17-Zoll-Diorama von Kliff im Kampf gegen den Golden Star
  • Collector’s Edition Limited SteelBook®
  • Stoffkarte von Pywel
  • Brief der Entwickler
  • Greymane Pin
  • 3 Charakter-Fotokarten
  • 3 Patches

In-Game Bonus Inhalte:

Ultimate Pack:

  • Tormented Soul Bow
  • Derictus Spear
  • Sielos Longsword
  • Shroud Lantern
  • Hyperion Horse Tack Set

Deluxe Pack:

  • Balgran Shield
  • Exclaire Horse Tack Set
  • Kairos Plate Set
  • Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
  • PlayStation®5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set

Deluxe Edition — 89,99€ (*Die Preise sind vorläufig und können sich ändern.)

Erhältlich in physischer und digitaler Form. Die Deluxe Edition enthält:
Physische Inhalte:

  • Hauptspiel (Crimson Desert)
  • Deluxe Edition Limited SteelBook®
  • Karte von Pywel
  • Brief der Entwickler
  • Greymane Pin
  • 3 Charakter-Fotokarten
  • 3 Patches

In-Game Bonus Inhalte:

Deluxe Pack:

  • Balgran Shield
  • Exclaire Horse Tack Set
  • Kairos Plate Set
  • Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
  • PlayStation®5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set

Standard Edition — 69,99

Enthält das Hauptspiel und:

  • Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
  • PlayStation®5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website und den Kanälen

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

