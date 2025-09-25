Ghost of Yōtei im Test

Gameplay

Das Gameplay hat sich sehr stark am Vorgänger orientiert, aber auch einige Veränderungen spendiert bekommen. Der wohl größte Unterschied sind die fehlenden Kampfhaltungen. Diese wurden durch unterschiedliche Waffen ersetzt. Statt unsere Haltung an den jeweiligen Gegner anzupassen, wechseln wir einfach unsere Waffe. Zwar könnt ihr prinzipiell mit jeder Waffe jeden Gegner besiegen, es empfiehlt sich aber definitiv den Umgang mit allen Waffen zu lernen, um die teils gar nicht so leichten Kämpfe zu bestehen.

Ob mit Katana, Doppelklinge, Kusarigama, Ōdachi oder einer anderen Waffe, jede von ihnen hat ihren Reiz und einen eigenen Skilltree. Pfeil und Bogen gibt es ebenfalls wieder. Um die Kunst der jeweiligen Waffe zu erlernen, müssen wir einen Lehrmeister finden und dann bei ihm trainieren. In welcher Reihenfolge ihr die Meister aufsucht und deren Waffen freischaltet, bleibt dabei euch überlassen, das Spiel gibt uns hier viele Freiheiten.

Bei Kämpfen können wir oft selbst entscheiden, wie wir das Ganze angehen. Einige der Gegner aus dem Hinterhalt erledigen und dann den Rest direkt bekämpfen ist da vermutlich die gängigste Methode. Stellt ihr euch einer Gruppe gleich direkt, könnt ihr sie „herausfordern“, so bekommt ihr die Möglichkeit, einen der Gegner in einem Duell mit einem Hieb zu erledigen. Dazu müsst ihr eine Taste gedrückt halten und im richtigen Moment loslassen. Gelingt euch das, habt ihr oft einen großen Kerl weniger am Hals, zieht ihr zu früh euer Schwert und fallt auf eine Finte herein, gibt’s üble Dresche.

Habt ihr eure Energieleiste voll, könnt ihr in den Oni-Modus wechseln. Hier bewegen sich eure Gegner in Zeitlupe, ihr aber nicht! Jetzt könnt ihr für einige Sekunden den Berserker in euch rauslassen und euch durch ganze Gegnerhorden metzeln, ein wahrer Genuss.

Eine wirklich coole Neuerung ist, dass ihr tierische Hilfe, in Form eines Wolfes, bekommen könnt. Solltet ihr kurz vorm Sterben sein, kann es passieren, dass euch dieser mysteriöse Wolf rettet und euch im weiteren Kampf unterstützt. Diese Wahrscheinlichkeit kann durch gewisse Ausrüstungsgegenstände erhöht werden.

Wenn ihr nicht gerade mit eurem Pferd dem Wind folgt, um einen eurer Feinde zu finden, gibt es einiges zu tun. Die heißen Quellen sind wieder mit dabei, Kopfgeldjagden, Handel mit den Ainu betreiben, Glücksspiel in den Gasthäusern und noch einiges mehr. Ab und an kommt ihr an einem Lager vorbei und könnt dort Essen zubereiten, um zeitlich begrenzte Buffs zu erhalten und euch Geschichten von Fremden anhören oder ihnen ein Lied vorspielen.

Abgesehen von der eigentlichen Hauptmission, die ihr natürlich verfolgen könnt und sollt, gibt es aber so viel zu entdecken. Die Schnellreise habe ich selten benutzt, da ich ohnehin alle paar Meter die Richtung gewechselt habe, um mir wieder mal eine Höhle, einen Wasserfall oder irgendeinen Aussichtspunkt anzusehen. Enttäuscht wurde ich dabei nie! Waffenskins, Kleidung oder Plätze um ein Bild zu malen sind ja nicht gerade nichts. Auch haben Banditen immer wieder versucht mich zu überfallen, süß oder? Die haben das natürlich ganz schnell bereut und mir im Austausch gegen ihr Leben, nützliche Informationen gegeben.

Manche der Leute, die ihr trefft, brauchen kurzfristig eure Hilfe, da sie bestohlen oder fast getötet wurden. Diese Nebenmissionen fügen sich wunderbar und organisch in das Spielgeschehen ein. Es fühlt sich einfach natürlich an, Menschen aus einiger Entfernung um Hilfe rufen zu hören und zu entscheiden, ob wir helfen wollen oder nicht.