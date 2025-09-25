VON GAMERN, FÜR GAMER!
Erster Star Trek: Voyager – Across the Unknown -Trailer veröffentlicht

Der erste Gameplay-Trailer zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown ist jetzt live.

Das storybasierte Survival-Strategiespiel im Star Trek™-Universum überlässt euch die Brücke der U.S.S. Voyager und eure Entscheidungen verändern sowohl das Schiff, als auch die Crew! Und zwar mit allen Konsequenzen!

Ihr mögt einen Charakter, der in der Original-Serie stirbt (Tuvix, anyone?)? In Star Trek: Voyager – Across the Unknown könnt ihr entscheiden, was passieren soll!

