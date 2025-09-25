Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheinen 2026 für PC und Konsolen

SEGA enthüllt Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties als neues Zwei-in-Eins-Angebot – Spiel erscheint am 12. Februar 2026 auf allen gängigen Plattformen

Während des RGG Summit 2025 Livestreams kündigten SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties an, ein Zwei-in-Eins-Erlebnis, das unter dem Konzept „Eine Legende wird wiedergeboren und ein neues Vermächtnis beginnt“ entwickelt wurde. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties feiert das 20-jährige Jubiläum der Like a Dragon & Yakuza-Reihe mit einem vollständigen Remake von Yakuza 3 zusammen mit Dark Ties, einer neuen, noch nie dagewesenen Geschichte für einen der Antagonisten aus Yakuza 3, Yoshitaka Mine, die als separates Spiel enthalten ist. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC (Steam).

Zwei Geschichten, ein Paket

Yakuza Kiwami 3 erzählt die Geschichte von Kazuma Kiryu und seiner Adoptivtochter Haruka Sawamura, die sich in der tropischen japanischen Präfektur Okinawa niedergelassen haben, um das Morning Glory-Waisenhaus zu leiten. Doch als sowohl die Regierung als auch die Yakuza ein Auge auf Strandgrundstücke geworfen haben, erkennt Kiryu, dass er kämpfen und Opfer bringen muss, um die Dinge zu verteidigen, die ihm wichtig sind. Kann Kiryu das Waisenhaus retten und seine Vergangenheit endlich hinter sich lassen?

Yakuza Kiwami 3 wurde von Grund auf neu entwickelt und entwickelt jeden Aspekt des beliebten Titels mit neuen Zwischensequenzen und neuen Nebenerlebnissen weiter, um Okinawa und Kamurocho noch spannender und unterhaltsamer zu machen.

Weitere Highlights sind:

Ultimatives Prügel-Erlebnis – Spieler können jetzt zwischen zwei mächtigen Kampfstilen wechseln: „Drache von Dojima: Kiwami“, ein Schläger-Action-Stil voller Kraft und einem unübertroffenen Gefühl der Dominanz, der die größte Anzahl an Angriffstechniken in der Geschichte der Serie bietet; und der neue „Ryukyu-Stil“, ein spannender und technischer waffenbasierter Action-Stil, der von der traditionellen okinawanischen Waffenkunst inspiriert ist und es Spielern ermöglicht, eine große Vielfalt an Kombo-Techniken mit acht verschiedenen Waffentypen zu entfesseln. Die Kombination beider Kampfstile sorgt für das ultimative Prügel-Erlebnis!

„Legendärer Bösewicht, Bad Boy Drache“ – ein Teamkampfmodus, in dem die Spieler die ultimative Motorradgang aufbauen und an der Seite der Ryukyu Mädelsgang kämpfen, einer Gruppe von Bikerinnen, die die Straßen von Okinawa beschützen.

Dark Ties ist eine brandneue Geschichte, in der Yoshitaka Mine, einer von Kiryus erbitterlichen Feinden aus Yakuza 3, die Hauptrolle spielt. Diese Geschichte schildert die Ereignisse, die zu Yakuza 3 führten, und wirft Licht auf Mines Herkunft, seine Suche nach unerschütterlichen Bindungen und den Weg, der ihn, einst Leiter eines Risikokapitalunternehmens, in die Welt der Yakuza führte. Highlights beinhalten:

Völlig neues Erlebnis – zum ersten Mal können Fans als Mine spielen. Bekämpfe deine Feinde mit einem stilvollen und dennoch raffinierten Kampfsystem, bei dem es ums Boxen geht, erkunde die Straßen von Kamurocho und erlebe, wie der sonst so kühle Mine sich austobt und Spaß hat.

Modus „Dunkles Erwachen“ – entfessle im Kampf Mines innere Dunkelheit, löse einen Amoklauf mit rücksichtslosen, unerbittlichen Kombos aus und erledige deine Feinde mit einem endgültigen Schlag, der von der Macht der Dunkelheit durchdrungen ist.

„Hell’s Arena“ – ein Untergrund-Kampf-Club, in dem Spieler Kämpfe nach einer Vielzahl einzigartiger Regeln erleben können. Im Modus „Überlebenshölle“ kämpfen sich die Spieler durch ein unterirdisches Verlies und halten dabei den unerbittlichen Angriffen zahlreicher Jäger stand, um das Ziel zu erreichen und die Herausforderung zu meistern.

Vorbestellungsverfügbarkeit und SKUs

Fans, die Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (physisch oder digital) vorbestellen, erhalten als Bonus den exklusiven DLC „Ryukyu Mädelsgang – Ichiban Legendärer Kumpel“. Dadurch wird der beliebte Seriencharakter Ichiban Kasuga im neuen Modus „Legendärer Bösewicht, Bad Boy Drache“ zur „Ryukyu Mädelsgang“ hinzugefügt.

Die Digital Deluxe Edition bietet Spielern Zugriff auf eine Vielzahl zusätzlicher Inhalte, darunter weitere Charaktere für die „Ryukyu Mädelsgang“, Anpassungselemente, zusätzliche Hintergrundmusik und mehr. Inhalt:

DLC Legendäres Outfit-Paket

DLC Legendäres Kumpel & Mädels Paket

DLC Ryukyu Mädelsgang Anpassungspaket

DLC Klapphandy-Anpassungspaket

DLC Legendäres Musik-CD-Set

Ein Digital Deluxe-Upgrade – einschließlich aller Digital Deluxe-DLC-Inhalte – ist für Käufer der Standard Edition ebenfalls optional erhältlich. Weitere Informationen zum Spiel, Vorbestellungsbonus, Editionen und mehr findest du auf der offiziellen Website des Spiels, indem du HIER klickst.

Noch mehr Möglichkeiten, das 20. Jubiläum zu feiern

Ebenfalls während RGG Direct 2025 enthüllt: Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2, die zu den Ereignissen von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties führen, werden am 13. November 2025 auf Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Diese Titel werden am 8. Dezember 2025 auch auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) mit zusätzlicher Sprachunterstützung veröffentlicht.

Ebenfalls am 8. Dezember erscheint Yakuza 0 Director’s Cut, derzeit verfügbar für Nintendo Switch 2, auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam). Da diese beliebten Titel auf neuen Plattformen erscheinen, können noch mehr Spieler auf der ganzen Welt an der Feier zum 20. Jubiläum der Serie teilnehmen.

Zum Schluss gab RGG Studio den Fans einen kurzen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von Yakuza Kiwami 2, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sowie auf das kommende neue Projekt des Studios, STRANGER THAN HEAVEN.

Weitere Informationen zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties gibt es HIER auf der offiziellen Webseite.