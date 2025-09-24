VON GAMERN, FÜR GAMER!
Neue State of Play um 23 Uhr am heutigen Abend

Heute Abend, am 24. September, um 23 Uhr (MESZ) kehrt State of Play mit einer neuen Episode zurück.

Unter anderem gewährt die Ausgabe auch neue Einblicke in Saros, den neuen Titel der Returnal-Macher Housemarque. Zudem wird es allerhand Ankündigungen und Neuigkeiten zu Drittanbieter- und Indie-Titeln sowie Updates von einigen der Teams der PlayStation Studios geben.

Die etwa 35-minütige Show kann live auf den PlayStation-Kanälen auf YouTube und Twitch verfolgt werden.

Weitere Informationen bietet der PlayStation.Blog.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

