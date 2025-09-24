Neue State of Play um 23 Uhr am heutigen Abend

Heute Abend, am 24. September, um 23 Uhr (MESZ) kehrt State of Play mit einer neuen Episode zurück.

Unter anderem gewährt die Ausgabe auch neue Einblicke in Saros, den neuen Titel der Returnal-Macher Housemarque. Zudem wird es allerhand Ankündigungen und Neuigkeiten zu Drittanbieter- und Indie-Titeln sowie Updates von einigen der Teams der PlayStation Studios geben.

Die etwa 35-minütige Show kann live auf den PlayStation-Kanälen auf YouTube und Twitch verfolgt werden.