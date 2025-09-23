„From the Ashes“ für Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 19. Dezember

Heute kündigte Ubisoft From the Ashes an, eine Action-Adventure-Erweiterung zu Avatar: Frontiers of Pandora, welche am 19. Dezember verfügbar sein wird.

Sie lädt Spielerinnen und Spieler ein, in einen Abschnitt der Westlichen Grenze zurückzukehren, der den Kinglor-Wald und ein brandneues Gebiet umfasst – in einer packenden neuen Geschichte von Rache und Überleben. Die Erweiterung wird am selben Tag wie der Kinostart von Avatar: Fire and Ash veröffentlicht und erweitert das Abenteuer für alle Avatar-Fans.

Entwickelt von Massive Entertainment – einem Ubisoft-Studio, in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney, begleitet From the Ashes die Spieler auf der Reise von So’lek, einem kampferprobten Na’vi-Krieger aus dem Trr’ong-Clan. Von der RDA und ihren neuen Verbündeten – dem rücksichtslosen Asche-Clan – überfallen und dem Tod überlassen, erwacht So’lek in einer Welt in Flammen, und seine Sarentu-Familie ist zerstreut. Getrieben von Trauer und Rache macht er sich auf den Weg, um seine Liebsten wiederzufinden und zu beschützen.

Die Avatar: Frontiers of Pandora – „From the Ashes“-Erweiterung wird als eigenständiger Kauf für Spieler verfügbar sein, die das Basisspiel bereits besitzen, oder als Teil der neuen „From the Ashes“-Edition, die das Basisspiel und die „From the Ashes“-Erweiterung sowie „Floating Mountains Bonus Content“ (drei verschiedene Banshee-Farbmuster, inspiriert vom Tal von Mo’ara in Pandora – Die Welt von Avatar) enthält:

Avatar: Frontiers of Pandora – „From the Ashes“-Erweiterung: UVP € 24,99

Avatar: Frontiers of Pandora – „From the Ashes“-Edition: UVP € 39,99. ​

Enthält das Hauptspiel und die „From the Ashes“-Erweiterung Der „Floating Mountains Bonus Content“ wird allen zur Verfügung stehen, die entweder die „From the Ashes“-Erweiterung vorbestellen oder die „From the Ashes“-Edition kaufen.

Das Hauptspiel von Avatar: Frontiers of Pandora ist jetzt auf Ubisoft+, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna sowie auf dem PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Steam verfügbar. Ein 3rd-Person-Update für Avatar: Frontiers of Pandora wird am 5. Dezember veröffentlicht. Dieses Update führt zwei der am häufigsten nachgefragten Funktionen aus der Community ein: New Game+ und den lang erwarteten Third-Person-Modus für das Hauptspiel.

Weitere Informationen über Avatar: Frontiers of Pandora: www.avatarfrontiersofpandora.com