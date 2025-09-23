VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

„From the Ashes“ für Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 19. Dezember

von Hannes Linsbauer0

Heute kündigte Ubisoft From the Ashes an, eine Action-Adventure-Erweiterung zu Avatar: Frontiers of Pandora, welche am 19. Dezember verfügbar sein wird.

Sie lädt Spielerinnen und Spieler ein, in einen Abschnitt der Westlichen Grenze zurückzukehren, der den Kinglor-Wald und ein brandneues Gebiet umfasst – in einer packenden neuen Geschichte von Rache und Überleben. Die Erweiterung wird am selben Tag wie der Kinostart von Avatar: Fire and Ash veröffentlicht und erweitert das Abenteuer für alle Avatar-Fans.

Entwickelt von Massive Entertainment – einem Ubisoft-Studio, in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney, begleitet From the Ashes die Spieler auf der Reise von So’lek, einem kampferprobten Na’vi-Krieger aus dem Trr’ong-Clan. Von der RDA und ihren neuen Verbündeten – dem rücksichtslosen Asche-Clan – überfallen und dem Tod überlassen, erwacht So’lek in einer Welt in Flammen, und seine Sarentu-Familie ist zerstreut. Getrieben von Trauer und Rache macht er sich auf den Weg, um seine Liebsten wiederzufinden und zu beschützen.

Die Avatar: Frontiers of Pandora – „From the Ashes“-Erweiterung wird als eigenständiger Kauf für Spieler verfügbar sein, die das Basisspiel bereits besitzen, oder als Teil der neuen „From the Ashes“-Edition, die das Basisspiel und die „From the Ashes“-Erweiterung sowie „Floating Mountains Bonus Content“ (drei verschiedene Banshee-Farbmuster, inspiriert vom Tal von Mo’ara in Pandora – Die Welt von Avatar) enthält:

  • Avatar: Frontiers of Pandora – „From the Ashes“-Erweiterung: UVP € 24,99
  • Avatar: Frontiers of Pandora – „From the Ashes“-Edition: UVP € 39,99. ​

Enthält das Hauptspiel und die „From the Ashes“-Erweiterung Der „Floating Mountains Bonus Content“ wird allen zur Verfügung stehen, die entweder die „From the Ashes“-Erweiterung vorbestellen oder die „From the Ashes“-Edition kaufen.

Das Hauptspiel von Avatar: Frontiers of Pandora ist jetzt auf Ubisoft+, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna sowie auf dem PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Steam verfügbar. Ein 3rd-Person-Update für Avatar: Frontiers of Pandora wird am 5. Dezember veröffentlicht. Dieses Update führt zwei der am häufigsten nachgefragten Funktionen aus der Community ein: New Game+ und den lang erwarteten Third-Person-Modus für das Hauptspiel.

Weitere Informationen über Avatar: Frontiers of Pandora: www.avatarfrontiersofpandora.com

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Puzzle spiel The House of Tesla jetzt auch auf Steam verfügbar

Hannes Linsbauer

Sennheiser präsentiert das HD 500 BAM-Mikrofon

Hannes Linsbauer

SEGA kündigt „Twitch Rivals“-Turnier für Sonic Racing: CrossWorlds an

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link