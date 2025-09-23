Puzzle spiel The House of Tesla jetzt auch auf Steam verfügbar

VON GAMERN, FÜR GAMER!
Entwickler und Publisher Blue Brain Games  hat jetzt bekannt gegeben, dass The House of Tesla ab sofort für PC über Steam erhältlich ist.

Dieses Puzzle-Abenteuer lädt die Spieler ein, die unheimlichen, verlassenen Hallen von Teslas Wardenclyffe-Anlage zu betreten und die Geschichte hinter einer der größten unvollendeten Innovationen der Geschichte aufzudecken: Nikola Teslas ehrgeizige Vision der drahtlosen Stromübertragung.

In Nikola Teslas realer Wardenclyffe-Anlage lösen die Spieler handgefertigte Rätsel, die von der tatsächlichen Arbeit des Erfinders inspiriert sind, während sie ein revolutionäres Gerät einsetzen, das den Stromfluss visualisiert. In sechs Kapiteln und über 12 Stunden Spielzeit werden die Spieler Zeuge der entscheidenden Momente, die sowohl zum Bau als auch zum Fall des legendären Wardenclyffe Tower führten.

„Wir freuen uns unglaublich, dass die Spieler endlich Nikola Teslas Welt erleben können“, sagte Peter Kubek von Blue Brain Games. „Dies ist unser bisher ehrgeizigstes Puzzle-Abenteuer, das Nikola Teslas Genie ehrt und gleichzeitig ein herausforderndes Gameplay bietet, das Puzzle-Fans lieben werden.“

The House of Tesla erscheint heute mit vertonter Erzählung in Englisch und Tschechisch sowie mit Lokalisierung in brasilianischem Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch. Chinesisch und Japanisch werden in einem geplanten Update nach dem Start folgen. Das Spiel kostet 24,99 €/USD mit einem Einführungsrabatt von 15 % und wird auf Android, iOS, Konsolen, Steam Deck und zusätzlichen PC-Stores wie GOG erweitert. Die Veröffentlichungstermine werden noch bekannt gegeben.

