Battlefield 6 enthüllt neuen Singleplayer-Trailer

Edin Hasanovic, der Master Sergeant Hayden Carter seine Stimme leiht, beschreibt die Arbeit am Spiel als besonders spannend: „Die Arbeit an Battlefield 6 war unvergesslich für mich. Ich durfte mit einem hochkarätigen Team arbeiten, das meine Unerfahrenheit auf diesem Gebiet spielerisch auffangen konnte. Besonders genossen habe ich die Herausforderung, jede Emotion ausschließlich über meine Stimme zu transportieren und gemeinsam mit versierten Profis die Geschichte zum Leben zu erwecken. Das künstlerische Verständnis gepaart mit technischer Fähigkeit der Menschen im Tonstudio hat mich nachhaltig beeindruckt. Battlefield 6 ist für mich mehr als nur ein Spiel – es geht um Storytelling, Atmosphäre und Figuren. Genau das begeistert mich als Schauspieler.“

Battlefield 6 hebt das Geschehen auf ein für die Reihe bislang beispielloses Niveau – mit völlig neuen Multiplayermodi, einer packenden Blockbuster-Singleplayer-Kampagne, der Rückkehr von Portal mit unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten sowie zahlreichen Verbesserungen, die eine beeindruckende Sandbox erschaffen, in der jeder Kampf, jedes Fahrzeug oder jede Strategie zum entscheidenden Faktor für den Sieg werden kann.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober und ist verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC über Steam, EA app und Epic Games Store.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.