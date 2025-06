Broken Arrow im Test

Eines ist jedenfalls klar – das Genre der Echtzeitstrategiespiele lebt! Nachdem erst kürzlich das tolle Command & Conquer-inspirierte Tempest Rising erschienen ist, bedient Broken Arrow die Fans realistischerer Szenarien mit einem offenen Konflikt zwischen russischen und NATO Truppen im Baltikum.

Eine NATO Übung mit 40.000 Soldaten (und massenhaft Material) in Litauen, während nur ein paar Kilometer weiter die Russen ebenfalls eine vergleichbar große Übung abhalten? Da kann ja nichts schief gehen! In der ersten Mission übernehmen wir die Rolle eines Majors der amerikanischen Streitkräfte, der einen Gesandten der Regierung mit einem Humvee durch das Manövergebiet führen muss. Dabei werden uns gleich einmal die verschiedenen Einheiten vorgestellt – Stryker mit Granatwerfern zur Artillerieunterstützung, Patriot und Avenger für die Luftabwehr, 70 Tonnen schwere Abrams für gepanzerte Ziele, riesige Chinook Hubschrauber zum Transport von Truppen und Material, Versorgungs-LKWs für Munition und Reparaturen, Panzerabwehrraketen, Scharfschützen, A-10 Erdkampfflugzeuge, Harrier Senkrechtstarter und schließlich noch eine F-15 für eine Luftkampfdemonstration. Hier taucht aber plötzlich ein Ziel in der Luft auf, das eigentlich nicht am Übungsplan gestanden hat… und schon beginnt die Story so richtig.

Ihr wählt zwischen drei Schwierigkeitsgraden, hört euch die Missionsbriefings an, könnt manchmal auswählen, welche Mission ihr als nächstes angeht, und schon geht es auch los. Eine Luftlandeoperation, eine amphibische Landung mit Unterstützung durch die Geschütze eines Kriegsschiffes, verzweifelte Abwehrkämpfe gegen anstürmende Gegnerhorden – keine Mission ähnelt der letzten.

Unterschiedliche Munitionsarten, mehrere Waffensysteme auf einem Fahrzeug, verschiedene Beschädigungen, begrenzte Munition… es gibt allerhand, auf das ihr achten müsst. Treibstoff ist nur bei Luftfahrzeugen relevant (und beschränkt ihre Einsatzdauer), bei Bodeneinheiten spielt aber dafür Moral eine große Rolle – Einheiten unter Beschuss können schon einmal in Panik verfallen. Einheiten können sich im Wald verstecken und Gebäude betreten. Sie bewegen sich auf Wegen schneller als über die Wiese. Die Karten sind nicht flach – geht in einer Mulde in Deckung, versteckt euch hinter einer Erhebung oder feuert von oben herab auf den Gegner. Neue Einheiten werden nicht gebaut, sondern gekauft und erscheinen dann recht schnell am Schlachtfeld. Das System erinnert an vergleichbare Games wie WARNO oder Steel Division 2. Je größer eure Armee, desto teurer werden neue Einheiten.