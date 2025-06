CD PROJEKT RED und Epic Games zeigen The Witcher 4 Unreal Engine 5 Tech-Demo

Auf dem Unreal Fest in Orlando eröffnete die State of Unreal-Keynote mit einer Live-Bühnenpräsentation, die einen ersten Einblick in die neuesten Unreal Engine 5-Features gab, mit denen die offene Welt von The Witcher 4 zum Leben erweckt wird.

Zum Start des Unreal Fest 2025 präsentierte CD PROJEKT RED gemeinsam mit Epic Games eine Tech-Demo von The Witcher 4 in der Unreal Engine 5 (UE5). In typischer CDPR-Manier folgt die Demo der Protagonistin Ciri bei einem Monsterauftrag und demonstriert einige der innovativen Technologien und Funktionen von UE5, die die offene Welt des Spiels antreiben werden.

Die zehnminütige Tech-Demo spielt in der Region Kovir – die in The Witcher 4 ihr Debüt in der Spieleserie feiert. Die Präsentation begleitet Ciri – zusammen mit ihrem Pferd Kelpie – auf ihrem Weg durch die zerklüfteten Berge und dichten Wälder von Kovir bis hin zur geschäftigen Hafenstadt Valdrest.

Während der Demo erläuterten CD PROJEKT RED und Epic Games, wie jede Funktion zur Performance, zur visuellen Qualität und zur Immersion der offenen Welt beiträgt.

Seit der Ankündigung der strategischen Partnerschaft im Jahr 2022 arbeitet CDPR mit Epic Games zusammen, um neue Tools zu entwickeln und bestehende Funktionen in der Unreal Engine 5 zu verbessern.

Ziel ist es, die Open-World-Fähigkeiten der Engine zu erweitern und leistungsfähige Tools zu schaffen, die auf CD PROJEKT REDs Open-World-Designphilosophie abgestimmt sind.

Die Demo, die mit 60 Bildern pro Sekunde auf einer PlayStation 5 läuft, zeigt verschiedene Funktionen innerhalb der Spielwelt von The Witcher 4 – darunter das neue Unreal Animation Framework, Nanite Foliage-Rendering, MetaHuman-Technologie mit MASS AI Crowd Scaling und mehr.

Die vorgestellten Tools werden entwickelt, getestet und ab dem heutigen Release der Unreal Engine 5.6 allen UE-Entwicklern zur Verfügung gestellt. Das soll auch anderen Studios helfen, glaubwürdige und immersive Open-World-Umgebungen mit 60 FPS Performance zu schaffen – ohne Kompromisse bei der Qualität, selbst in großen Welten. Auch wenn diese Demo auf einer PlayStation-Konsole lief, werden die Funktionen auf allen Plattformen unterstützt, auf denen das Spiel erscheinen wird.

Das Unreal Animation Framework sorgt für realistische Charakterbewegungen in belebten Szenen. FastGeo Streaming, gemeinsam mit Epic Games entwickelt, ermöglicht schnelles und flüssiges Laden von Umgebungen. Nanite Foliage bringt dichte Details in Wälder und Felder, ohne die Performance zu beeinträchtigen. Das MASS-System verarbeitet mit Leichtigkeit große, dynamische Menschenmengen, während der ML Deformer subtile, realistische Details in die Animationen einfügt – bis hin zur Muskelbewegungen.

Zum Thema The Witcher 4 Unreal Engine 5 Tech-Demo sagte Michał Nowakowski, Co-CEO von CD PROJEKT RED:

„Wir haben unsere Partnerschaft mit Epic Games begonnen, um die Technologie für Open-World-Spiele voranzutreiben. Diesen frühen Einblick in unsere Arbeit mit der Unreal Engine auf der PlayStation 5 mit 60 FPS zu zeigen, ist ein bedeutender Meilenstein – und ein Beweis für die hervorragende Zusammenarbeit unserer Teams. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Ich freue mich darauf, weitere Fortschritte und inspirierende Technologien aus dieser Partnerschaft zu sehen, während die Entwicklung von The Witcher 4 mit der Unreal Engine 5 weitergeht.“

Tim Sweeney, Gründer und CEO von Epic Games, sagte:

„CD PROJEKT RED gehört zu den besten Open-World-Studios der Branche, und wir sind dankbar, dass sie mit uns zusammenarbeiten, um die Unreal Engine mit The Witcher 4 weiterzuentwickeln. Sie sind der perfekte Partner, um neue Worldbuilding-Funktionen zu entwickeln, die wir allen Unreal Engine-Entwicklern zur Verfügung stellen können.“

