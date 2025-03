Dotemu kündigt Beat ‚em Up-Action-RPG Absolum an

Publisher und Co-Entwickler Dotemu, Mitentwickler Guard Crush Games und Mitentwickler Supamonks haben jetzt Absolum angekündigt, ein Action-RPG „Rogue ‚em up“, das 2025 auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint.

Die Beat ‚em up-Experten Dotemu und Guard Crush Games haben sich mit mit den Animatoren und Künstlern von Supamonks zusammengetan, um mit Absolum ein neues Subgenre des Rogue ‚em up zu entwickeln. Absolum ist ein Spiel mit zwei Visionen: Spannende Arcade-Beat-‚em-up-Action wie bei der früheren Zusammenarbeit von Dotemu und Guard Crush Games ist das Herzstück von Absolum, mit komplizierten, raffinierten Kämpfen, die ein hohes Maß an Tiefe bieten; ebenso wichtig ist, dass Absolum die Konventionen des Brawler-Designs erneuert, was zu maximaler Zugänglichkeit und Wiederspielbarkeit führt. Schalten Sie Objekte, Quests und permanente Krieger-Upgrades frei, während Sie Charakter-Fähigkeitskombinationen mischen und die Kampftiefe von Absolum in abwechslungsreichen, spannenden und herausfordernden Durchgängen erkunden.

Mit verzweigten Pfaden, die es zu erforschen gilt, Quests, die es zu entdecken gilt, faszinierenden Charakteren, denen man begegnen kann, und einer Vielzahl von herausfordernden Bossen bietet Absolum eine fesselnde Fantasy-Geschichte, die den Geist klassischer Prügelspiele wie Golden Axe und Dungeons & Dragons aufgreift: Chroniken von Mystara. Die gesamte Reise von Absolum kann allein oder im lokalen und Online-Koop-Modus mit zwei Spielern gespielt werden.

Kämpfe als einer von vier unterschiedlichen Rebellen, jeder mit seinen ganz individuellen Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Motiven, und navigiere durch die originelle Fantasiewelt von Talamh, einem mysteriösen Land voller Wunder und abgedrehter kosmischer Schrecken. Im Ankündigungstrailer von Absolum wurden zwei der besonders furchterregenden spielbaren Krieger vorgestellt: Galandra, eine wendige, schwertbewaffnete Kämpferin, geeignet für den Nahkampf, und Karl, ein panzerartiger Zwerg, der über verheerende Schläge und ein Gewehr verfügt, um Feinde aus der Ferne zu erledigen.

Absolum hat eine spannende Handlung, in der es darum geht, eine ungezügelte, diktatorische Macht zu besiegen und den Tod selbst zu überlisten. In der Welt von Talamh veranlasst ein katastrophales, durch Magie verursachtes Ereignis den Sonnenkönig Azra, alle Länder und Quellen der Magie durch brutale Kriegsführung zu erobern und jeden Zauberer abzuschlachten, der ihm nicht dienen will. Talamhs Hoffnung liegt nun in einer trotzigen Rebellengruppe, die von einem mysteriösen, mythischen Mentor namens Uchawi und den ähnlich mächtigen Root Sisters unterstützt wird, die sich gemeinsam Azras Streben nach totaler Macht widersetzen, indem sie einen uralten, verbotenen Zauber anwenden. Diese mythischen Mächte verleihen unseren Rebellen erstaunliche magische Kräfte, während sie den Widerstand anfachen, Azras eisernen Griff auf Talamh bekämpfen und das Geheimnis hinter Azras immer weiter wachsender Herrschaft entdecken.

Für die neuesten Updates zu Absolum könnt ihr gerne auch die Seite auf Steam checken.