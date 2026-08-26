Ubisoft hat Tom Clancy’s Rainbow Six Tactics bei der Opening Night Live 2026 angekündigt. Das rundenbasierte Singleplayer-Taktikspiel von Ubisoft Paris erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S; ein Termin steht noch aus.

In Rainbow Six Tactics übernehmen Spieler:innen erstmals in der Reihe die Rolle von Six, dem Kommandanten der Rainbow-Einheit. Aus einem Pool von 15 aus Rainbow Six Siege bekannten Operatoren werden Teams mit bis zu vier Mitgliedern zusammengestellt. Jede Figur verfügt über eigene Fähigkeiten, Gadgets und einen Talentbaum.

Der Spielablauf wechselt zwischen der strategischen Planung im Hauptquartier und rundenbasierten Einsätzen. Dort sollen unter anderem Aufklärungswerkzeuge, Operator-Fähigkeiten und zerstörbare Umgebungen kombiniert werden. Die Kampagne umfasst laut Ubisoft Dutzende Missionen an verschiedenen Schauplätzen, darunter Geiselrettungen, Bombenentschärfungen und Einsätze gegen Zielpersonen.

Parallel zur Handlung von Rainbow Six Siege

Rainbow Six Tactics wird von Ubisoft Paris entwickelt und spielt parallel zur laufenden Timeline von Rainbow Six Siege. Im Hauptquartier werden Geheimdienstinformationen ausgewertet, Operatoren zugewiesen und die Operationsbasis ausgebaut. Eine sogenannte Breach-Funktion erlaubt es dem gesamten Team, bei einem koordinierten Vorstoß gleichzeitig zu agieren.

Das Spiel soll für PC über Ubisoft Connect, Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Zum Launch ist es außerdem über Ubisoft+, GeForce Now und Blacknut vorgesehen. Auf der offiziellen Website kann der Titel bereits zur Wunschliste hinzugefügt werden. Informationen zu einem angekündigten Closed Test stellt Ubisoft auf einer separaten Testseite bereit. Einen Veröffentlichungstermin hat Ubisoft bislang nicht genannt.