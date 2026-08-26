Paradox Interactive hat Afterworld angekündigt. Das neue Grand-Strategy-Spiel von Paradox Development Studio spielt in einem postapokalyptischen Nordamerika und soll für PC erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der gamescom Opening Night Live. In Afterworld übernehmen Spieler:innen die Führung einer Gruppe von Überlebenden und bauen schrittweise eine neue Gesellschaft auf. Dabei geht es zunächst um grundlegende Ressourcen wie Nahrung, Wasser und Brennstoff, später um Siedlungen, Gesetze, Diplomatie und militärische Konflikte.

Die Spielwelt basiert auf einem prozedural generierten Nordamerika. Geografie und Gelände sollen wiedererkennbar bleiben, während Ressourcen, Stämme und Gefahren bei jedem Durchlauf neu verteilt werden. Ein dynamischer Ideenbaum koppelt technologische und gesellschaftliche Fortschritte zudem an Entdeckungen und Ereignisse während einer Partie.

Singleplayer, PvP und Koop bestätigt

Neben dem Einzelspieler-Modus sind sowohl kompetitiver Online-Mehrspieler als auch Koop vorgesehen. Im weiteren Verlauf sollen Spieler:innen Bündnisse schließen, rivalisierende Gruppen bekämpfen und Entscheidungen treffen, die die Entwicklung ihrer Gesellschaft über Generationen hinweg beeinflussen.

Afterworld entsteht bei Paradox Development Studio und wird von Paradox Interactive veröffentlicht. Das Spiel ist derzeit für PC angekündigt; auf Steam wird noch kein konkreter Release-Termin genannt. Weitere Informationen bietet die offizielle Website. Der Ankündigungstrailer wurde ebenfalls veröffentlicht.