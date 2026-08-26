Saber Interactive zeigt einen erweiterten Story-Trailer zu Turok: Origins. Der Sci-Fi-Shooter soll im Frühjahr 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Im Rahmen der Opening Night Live der Gamescom 2026 hat Saber Interactive gemeinsam mit Universal Products & Experiences einen neuen Story-Trailer zu Turok: Origins veröffentlicht. Inzwischen steht auch eine erweiterte Fassung des Videos auf YouTube bereit.

Der Trailer rückt den Konflikt zwischen dem Orden der Turok und den Xenia in den Mittelpunkt. Die außerirdische Bedrohung verfolgt das Ziel, die Menschheit auszulöschen. Schauplatz sind die sogenannten Lost Lands, die sich über verschiedene Welten mit Ruinen, Dschungeln und außerirdischen Landschaften erstrecken.

Solo und im Online-Koop

Turok: Origins verbindet Kämpfe gegen Dinosaurier, Aliens und größere Bossgegner mit einem Arsenal aus futuristischen Waffen. Dazu zählen unter anderem Plasmagewehre, Scharfschützenwaffen, Bögen und Schrotflinten. Über gesammelte Echoes sollen sich zusätzliche Fähigkeiten freischalten und der eigene Kampfstil anpassen lassen.

Die Kampagne lässt sich allein oder gemeinsam mit Freunden im Online-Koop spielen. Laut Saber Interactive wechselt die Action zwischen First- und Third-Person-Perspektive.

Turok: Origins soll im Frühjahr 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen. Wunschlisten-Einträge sind bereits über Steam, den Epic Games Store, den PlayStation Store und den Xbox Store möglich. Weitere Informationen bietet die offizielle Website.