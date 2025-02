The Pokémon Company International kündigt neues Spiel an

Die The Pokémon Company-Gruppe hat im Zuge des Pokémon Day eine Präsentation der Pokémon Presents gestreamt.

Highlights des Streams sind neue Einblicke in Pokémon-Legenden: Z-A, die Enthüllung von Pokémon Champions, News zum Pokémon-Sammelkartenspiel, Teaser für neue Folgen von Die Pokémon-Concierge und mehr.

„Pokémon begeistert auch weiterhin langjährige sowie neue Fans und die Ankündigungen am Pokémon Day für 2025 und die kommenden Jahre sind unsere Art, mit den Fans zu feiern, indem wir die Freude an Pokémon nach wie vor mit Trainer:innen aus aller Welt teilen“, sagte Kenji Okubo, der Präsident von The Pokémon Company International. „Neben der Enthüllung von Pokémon Champions und neuen Inhalten für die beliebte App Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket freuen wir uns auf ein „Mega“ Jahr, in dem wir uns auf die Veröffentlichung des Spiels Pokémon-Legenden: Z-A, in dem diese Mechanik vorkommt, und die Einführung von Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex in unserem vielverkauften Pokémon-Sammelkartenspiel vorbereiten. Wir wünschen allen einen schönen Pokémon Day!“

Die Highlights der Pokémon Presents im Überblick:

Pokémon Champions

Dieser Titel wird von The Pokémon Works in Zusammenarbeit mit GAME FREAK, den Entwicklern der Pokémon-Videospiele, entwickelt. Pokémon Champions ermöglicht es Trainer:innen, ihr Können gegen andere Fans aus der ganzen Welt unter Beweis zu stellen. Das Ziel ist es, den Kampfstil der Haupt-Spiele noch mehr Spieler:innen näherzubringen.

Pokémon Champions wird auch mit Pokémon HOME, dem Cloud-Dienst für Nintendo Switch und Mobilgeräte, kompatibel sein. Dadurch können Fans neben den Pokémon, mit denen sie sich in Pokémon Champions zusammenschließen, auch mit Pokémon aus vorigen Pokémon-Spielen antreten.*

Pokémon Champions wird sowohl für Konsolen der Nintendo Switch Familie als auch Mobilgeräten verfügbar sein. Weitere Informationen zu Pokémon Champions werden in Zukunft geteilt.

Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A wurde erstmals am Pokémon Day 2024 angekündigt und erscheint voraussichtlich Ende 2025. Die Geschichte spielt in Illumina City, wo ein Stadtentwicklungsplan umgesetzt wird. Die Stadt soll damit zu einem Ort werden, der sowohl Menschen als auch Pokémon ein Zuhause bietet. Nach der Ankunft in Illumina City haben Trainer:innen die Möglichkeit sich eins der drei Starter-Pokémon auszusuchen. Die Starter von Pokémon-Legenden: Z-A sind: Endivie, Floink und Karnimani.

Wildsektoren erkunden und Pokémon zu Verbündeten machen

Trainer:innen können wilde Pokémon sowohl innerhalb als auch außerhalb von Wildsektoren fangen, indem sie Pokébälle auf diese werfen. Manche Pokémon flüchten, sobald sie Trainer:innen sehen, weshalb man sich am besten verstecken oder sich ihnen von hinten nähern sollte, um nicht so leicht bemerkt zu werden. Außerdem können Pokémon bekämpft werden, um ihre KP zu verringern, wodurch sie sich leichter fangen lassen.

Pokémon und Trainer:innen agieren in Kämpfen zum ersten Mal in Echtzeit

In vorigen Titeln der Pokémon-Videospielreihe waren Pokémon-Kämpfe rundenbasiert. In Pokémon-Legenden: Z-A jedoch bewegen sich Trainer:innen und Pokémon bei Kämpfen in Echtzeit, während die Spieler:innen darüber entscheiden, wann ihre Pokémon die Attacken einsetzen. Außerdem gibt es neue Spielmechaniken wie das perfekte Timing zum Auswechseln von Pokémon und den idealen Zeitpunkt für den Einsatz von Attacken. Auch die Zeit, die benötigt wird, bis sie ihre Wirkung entfalten, sowie der generelle Wirkungsbereich spielen nun eine wichtige Rolle.

Menschen und Pokémon, denen man in Illumina City begegnen kann

Während dem Aufenthalt in Illumina City wohnen die Trainer:innen in einem alten Hotel namens Hotel Z. Dort begegnet man Azett, dem Besitzer des Hotels, sowie seinem ungewöhnlichen Partner-Pokémon Floette (Ewigblütler), das eine schwarze Pflanze hält. Das Hotel dient Trainer:innen als Stützpunkt, während sie allerhand Abenteuer in Illumina City erleben können. Neben den Abenteuern gibt es aber auch neue Charaktere wie Alton oder Zita. Je nachdem, welches Aussehen Trainer:innen am Anfang des Spiels auswählen, fällt die Entscheidung, welchen der beiden Charaktere man trifft.

Die Mega-Entwicklung

In Illumina City kann man manchmal Pokémon beobachten, die eine sogenannte Mega-Entwicklung vollziehen. Dabei handelt es sich um eine Art der Entwicklung, welche die gewöhnliche Entwicklung übersteigt. In Pokémon-Kämpfen wird der effektive Einsatz der Mega-Entwicklung einer der Schlüssel zum Sieg sein.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Pokémon-Legenden: Z-A.

100 Millionen Downloads von Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket

In Pokémon-TCG-Pocket wird der Meilenstein von 100 Million Downloads mit der neuen Erweiterung Licht des Triumphs gefeiert. Die neue Erweiterung wird ab dem 28. Februar im Spiel veröffentlicht.

Zur Feier des Pokémon Day können sich Fans außerdem vom 27. Februar 2025 um 14:00 Uhr (UTC) bis zum 30. April 2025 um 05:59 Uhr (UTC) in der App anmelden, um kostenlos besondere Boosterpacks zu erhalten, die garantiert mindestens eine Karte der Seltenheit ♦♦♦♦ oder seltener enthalten. Außerdem werden vom 28. Februar 2025 um 06:00 Uhr (UTC) bis zum 27. März 2025 um 05:59 Uhr (UTC) Spezial-Missionen verfügbar sein. Weitere Informationen gibt es während der Event-Zeiträume im Spiel unter „Neuigkeiten“. Des Weiteren werden ab März 2025 Rangmatches hinzugefügt.

Weitere Details hierzu werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Die Serie Mega-Entwicklung erscheint im Jahr 2025 im Pokémon-Sammelkartenspiel

Im Jahr 2025 können sich Fans auf Erweiterungen der neuen Serie Mega-Entwicklung im Pokémon-Sammelkartenspiel freuen. Mit der Rückkehr von Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex wie Mega-Lucario-ex und Mega-Guardevoir-ex wird eine neue Ära im Sammelkartenspiel eingeläutet. Im Vergleich zu anderen Pokémon-ex verfügen Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex über höhere KP und ihre Attacken fügen mehr Schaden zu. Wenn man ein Mega-Entwicklungs-ex-Pokémon im Kampf besiegt, erhält anstatt zwei Preiskarten ganze drei.

Weitere Informationen zur Serie Mega-Entwicklung werden in Zukunft geteilt. Erste Details gibt es auf: Pokemon.de/TCG

Neue Folgen Die Pokémon-Concierge im September 2025

Neue Folgen der Stop-Motion-Animationsserie Die Pokémon-Concierge werden voraussichtlich im September 2025 exklusiv auf Netflix veröffentlicht. Ein visueller Teaser und Motion-Tests zu den neuen Folgen sind jetzt verfügbar. In diesen Videos sind Pokémon zu sehen, die erstmals in der Serie auftauchen werden.

Bis zum 09. März 2025 können sich Fans nun auch die ersten vier Folgen von Die Pokémon-Concierge auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon anschauen.

Zudem wurden Neuigkeiten zu weiteren Spielen und Apps bekannt gegeben, darunter Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur sowie Pokémon GO, Pokémon Sleep, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX und Pokémon Café ReMix. Fans können sich die Präsentation der Pokémon Presents in voller Länge auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon ansehen, um alle Neuigkeiten zu erfahren.