The Witcher IV angekündigt – Trailer zum neuen Spiel veröffentlicht

CD PROJEKT RED gewährte bei den The Game Awards 2024 in Los Angeles mit einem Cinematic-Trailer einen ersten Blick auf The Witcher IV – das erste Spiel der neuen Witcher-Saga.

Der fast sechsminütige Trailer begleitet die Protagonistin Ciri, die einen Hexer-Auftrag in einem abgelegenen Dorf annimmt, das seit Generationen von einem Monster terrorisiert wird, das rituelle Opfer verlangt.

The Witcher IV wird mit einer angepassten Unreal Engine 5-Technologie entwickelt. Der Cinematic-Trailer wurde in einer Custom-Build der Unreal Engine 5 auf einer noch nicht angekündigten NVIDIA GeForce RTX GPU vorgerendert.

The Witcher IV, der Nachfolger eines der beliebtesten Rollenspiele aller Zeiten, soll das bisher fesselndste und ehrgeizigste Open-World-Spiel der Witcher-Reihe werden.

Während der diesjährigen The Game Awards gewährt CD PROJEKT RED einen ersten Blick auf The Witcher IV, bisher bekannt unter dem Codenamen Polaris. Das Spiel, ein Nachfolger von The Witcher 3: Wild Hunt – das als eines der meistgelobten Spiele aller Zeiten gilt – markiert den Beginn einer neuen Witcher-Saga, in der Ciri in die Rolle der Protagonistin schlüpft.

„Wir starten eine brandneue Witcher-Saga, dieses Mal mit Ciri als Mittelpunkt der Geschichte“, erklärt Sebastian Kalemba, Game Director von The Witcher IV. „Es fühlt sich so gut an, diese Worte endlich aussprechen zu können. Wir wussten schon lange, dass wir Ciri als Protagonistin des Spiels haben wollten. Es fühlt sich für uns einfach richtig an und wir glauben, dass Ciri es verdient hat. In diesem Spiel wollen wir erforschen, was es bedeutet, wirklich zu einem Hexer zu werden, indem wir Ciri auf ihrem Weg folgen. Der Trailer gibt einen Vorgeschmack auf diese beiden Punkte und zeigt, wie düster und tiefgründig die Welt von The Witcher sein kann.“

In dem fast sechsminütigen Trailer wird den Zuschauern Ciri, die Adoptivtochter von Geralt von Riva, vorgestellt, die einen Hexer-Auftrag in einem abgelegenen Dorf annimmt, das seit Generationen von einem furchterregenden Monster terrorisiert wird, das Menschenopfer fordert. Der Trailer ist als kurze, in sich abgeschlossene Witcher-Geschichte angelegt und zeigt Ciris neue Fähigkeiten und Werkzeuge, darunter eine Kette und erweiterte magische Kräfte.

Im Mittelpunkt des Trailers steht die Perspektive von Ciri als Außenseiterin im Dorf. Als die Dorfbewohner sich von einer der ihren verabschieden – einem jungen Mädchen, das sie für ein traditionelles Opferritual vorbereiten – beschließt Ciri, einzugreifen. In dem Bestreben, die Bestie zu töten und gleichzeitig das Mädchen zu retten, gerät Ciri in Konflikt mit den Vorurteilen und dem Aberglauben der Menschen, die sie zu beschützen versucht – und wird mit einer schmerzhaften Hexer-Lektion konfrontiert: dass es Monster in allen Formen gibt.

Der Trailer wurde mit einem Custom-Build der Unreal Engine 5 auf einer unangekündigten NVIDIA GeForce RTX GPU vorgerendert. Angetrieben von der gleichen Technologie, auf der auch The Witcher IV basiert, und unter Verwendung von Assets und Modellen aus dem Spiel selbst, zielt er darauf ab, den Spielern und Spielerinnen einen cineastischen Blick auf die Art von Erfahrung zu bieten, die das Spiel anstrebt. Der Trailer wurde in enger Zusammenarbeit zwischen CD PROJEKT RED und Platige Image erstellt, die im The Witcher-Universum keine Unbekannten sind, da sie für die Intro-Filme in den vorherigen Teilen der Serie verantwortlich waren. The Witcher IV ist ein Einzelspieler-Rollenspiel in einer offenen Welt von CD PROJEKT RED.

Zu Beginn einer neuen Saga schlüpfen Spieler und Spielerinnen in die Rolle von Ciri und begeben sich auf eine Reise durch eine brutale, dunkle Fantasy-Welt. Angetrieben von der Unreal Engine 5, soll es das bisher fesselndste und ehrgeizigste Open-World-Spiel der Witcher-Reihe werden.

Weitere Informationen zu The Witcher IV gibt es auf der offiziellen Website zum Spiel.