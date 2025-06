Echoes of the End erscheint diesen Sommer für PS5, Xbox Series X|S und PC

Myrkur Games und Deep Silver haben angekündigt, dass Echoes of the End in diesem Sommer für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Ein brandneuer Trailer für das erste cineastische Action-Adventure des Studios vermittelt einen detaillierten Einblick in die atemberaubende Welt, mächtige Magie und die emotionale Geschichte.

In Echoes of the End schlüpft man in die Rolle von Ryn, einer mächtigen Vestige, die mit unbeständigen magischen Fähigkeiten geboren wurde. Sie macht sich auf die Reise, um ihren Bruder aus einem brutalen Imperium am Rande des Krieges zu retten. An der Seite des von Geistern heimgesuchten Gelehrten Abram Finlay muss sie eine Verschwörung aufdecken, die einen uralten Konflikt neu entfachen und die Welt von Aema ins Chaos stürzen könnte.

Mit zentralen Themen wie Vertrauen, Aufopferung und Erlösung entfaltet sich die Geschichte in zehn Kapiteln voller cineastischer Momente, denkwürdiger Charaktere und tiefgreifenden Entscheidungen.

Echoes of the End erscheint diesen Sommer für PC, PlayStation und Xbox Series X|S und der Titel kann ab sofort auf Steam vorbestellt werden.

Hauptmerkmale:

Episches Storytelling: Dank Unreal Engine 5 und Full-Performance-Motion-Capturing wird die Geschichte von hochkarätigen Sprechern und Schauspielern auf beeindruckende Weise zum Leben erweckt. Mit den Stimmen von Aldís Amah Hamilton als Ryn und Karl Ágúst Úlfsson als Abram.

Magie und Stahl: Rasante Kämpfe, die Schwertkampf mit mächtigen magischen Kräften vereinen. Man muss es mit menschlichen Gegnern und furchterregenden Monstern aufnehmen und epischen Bosskämpfe überstehen, die Strategie und Geschicklichkeit erfordern.

Rätsel lösen und überleben: Mit Ryns magische Fähigkeiten muss man Rätsel und Hindernisse überwinden. Dabei manipuliert man die Schwerkraft, erschafft Illusionen und gestaltet die Welt um sich herum neu.

Eine lebendige Welt: Die atemberaubende Spielwelt ist von der rauen Schönheit Islands geprägt – von glühenden Lavafeldern bis hin zu eisigen Ruinen.

Companion-Gameplay: Man arbeitet eng mit Abram zusammen, um zu kämpfen, zu erkunden und Rätsel zu lösen. Ihre Verbindung wächst im Laufe des Spiels und beeinflusst sowohl das Gameplay als auch die Geschichte.

Bombastischer Soundtrack: Der von Viktor Ingi Guðmundsson komponierte, emotionale Soundtrack verbindet cineastische Klänge mit traditionellen isländischen Einflüssen.

Die Welt von Aema

Aema, einst unter einem mächtigen Imperium vereint, ist heute ein gespaltenes Land, das von Krieg, Erinnerungen und elementarer Magie geprägt ist. Die Schauplätze reichen von versunkenen Städten unter eisigen Klippen bis hin zu heiligen Schlachtfeldern, die in Feuer getaucht sind. Spieler werden durch eine Welt reisen, die sich an ihre Vergangenheit erinnert und durch jede ihrer Entscheidungen geprägt wird. In jedem der zehn Kapitel gibt es neue Gegner, Herausforderungen und emotionale Aspekte der Story zu entdecken.

Unvergleichliches Island

Echoes of the End ist der Debüt-Titel von Myrkur Games aus Reykjavík in Island und die Entwickler haben eine ausgeprägte Leidenschaft für das Geschichtenerzählen und cineastisches Worldbuilding. In den vergangenen Jahren hat das Team maßgeschneiderte Pipelines für Motion Capture, Photogrammetrie und Charakter-Performance entwickelt, um ein geerdetes, emotionales Erlebnis zu schaffen.