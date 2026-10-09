Indie Roundup Week 41: Neue Demos, Oktoberstarts und Horror-Ankündigungen

Neue Demos, aktuelle PC-Veröffentlichungen und frische Ankündigungen: Das Indie Roundup Week 41 versammelt 52 Spiele von Puzzle und Aufbau bis zu Koop-Horror und Action.

Viele der vorgestellten Titel lassen sich bereits kostenlos ausprobieren, andere sind in dieser Woche erschienen oder haben einen Termin erhalten. Die Auswahl beruht auf Mitteilungen der Studios und Publisher sowie den verlinkten offiziellen Spielseiten.

Amiko Legends

Seit dem 7. Oktober gibt es eine kostenlose Demo zu Amiko Legends. In dem Creature-Collector-RPG führen Expeditionen in eine offene Welt, in der Spieler Amiko-Kreaturen für ihr Team gewinnen und mit ihnen kämpfen. Mitgenommene Funde müssen sicher aus dem Einsatzgebiet gebracht werden. Ein Termin für die Vollversion steht noch aus. Zur offiziellen Steam-Seite.

Arctic Drive

Seit dem 8. Oktober gibt es eine kostenlose Demo für Arctic Drive. Im Survivalspiel erkunden Spielerinnen und Spieler eine verschneite Welt mit einem Fahrzeug, sammeln Material und stellen Ausrüstung her. Das ist allein oder mit bis zu drei weiteren Personen möglich. Der Early-Access-Start ist für den 25. November 2026 angekündigt. Zur offiziellen Steam-Seite.

Ballistic.exe

Die erste PC-Demo von Ballistic.exe ist auf Steam verfügbar. Der Schießstand-Simulator von Tic Tac Toe Digital lässt drei Feuerwaffen mit mehr als 80 Patronentypen und verschiedenen Anbauteilen ausprobieren. Laut Publisher Kwalee bildet der Schießstand den Auftakt; weitere Inhalte sind für die Vollversion vorgesehen. Zur offiziellen Steam-Seite.

Blightrole

Die kostenlose Demo zu Blightrole ist bereits auf Steam verfügbar. Das düstere Rollenspiel verbindet Würfelkombinationen, Gegenstände und passive Fähigkeiten mit Roguelite-Durchläufen. Die Spielfigur muss die Kampagne eines Entführers überstehen und dabei dessen Geheimnisse aufdecken. Die Vollversion ist für 2027 angekündigt. Zur offiziellen Steam-Seite.

Burning Sword: Death Sun

Nomadic Games und Rising Tide Publishing haben eine neue kostenlose Steam-Demo für das Wuxia-Actionspiel veröffentlicht. Sie setzt auf präzise Schwertkämpfe und ergänzt den Ablauf um leichte Roguelite-Elemente, mit denen sich der Spielstil in jedem Durchlauf variieren lässt. Demo auf Steam.

CELESTAY

Das ruhige Einzelspieler-Spiel verbindet Angeln und Hausbau über dem Meer: Gefangene Fische lassen sich gegen Baumaterialien tauschen, mit denen das Haus Stück für Stück in die Höhe wächst. BUBBLE GUM LLC plant die Veröffentlichung auf Steam für den 9. Oktober. CELESTAY auf Steam.

Circuit Sort

Das mobile Schrauben-Puzzle lässt Spieler farbige Schrauben lösen und in passende Fächer sortieren. Laut Entwickler umfasst es mehr als 175 handgefertigte Level, einen Endlosmodus und tägliche Herausforderungen. Es ist auf Android und iOS verfügbar und vollständig auf Deutsch spielbar. Circuit Sort für Android. Circuit Sort im App Store.

Dandelion Void

Dandelion Void hat eine erste öffentliche Einzelspieler-Demo erhalten. Darin führt der Weg an Bord der Pergola durch eine von Pflanzen überwucherte Umgebung, in der botanische Bedrohungen lauern. Die PC-Version soll 2027 im Early Access starten; ein genaues Datum steht noch aus. Zur offiziellen Steam-Seite.

Dark Pals: The 2nd Floor

Skunx Games hat die Fortsetzung des Maskottchen-Horrors für 2027 angekündigt. Als DLC-Nachfolger von Dark Pals: The 1st Floor führt das Spiel zurück in die Anlage UpWard, wo neue Gefahren und weitere Geheimnisse rund um D.A.R.K. warten. Steam-Seite.

Death Dealer

Für Death Dealer ist eine Demo auf Steam erschienen. Das Horrorspiel für bis zu sechs Personen beginnt mit einer Kartenrunde und wechselt anschließend zu Versteckspiel und Verfolgung. Die Testfassung soll bis zum 29. Oktober verfügbar bleiben. Zur offiziellen Steam-Seite.

Drillbound

Drillbound ist seit dem 8. Oktober für PC über Steam erhältlich. In dem Spiel arbeitet sich eine auf Schienen fahrende Bohrmaschine durch den Untergrund. Gefundene Ressourcen fließen in Verbesserungen des Geräts, damit tiefere Schichten erreichbar werden. Zur offiziellen Steam-Seite.

Duckpool

Duckpool hat seit dem 8. Oktober eine kostenlose Steam-Demo. Der Topdown-Arena-Shooter lässt eine Gummiente gegen Gegnerwellen antreten und erweitert die Auswahl an Figuren und Fähigkeiten über mehrere Durchläufe. Laut Studio enthält die Testfassung zwei Gebiete, zwei Bosse und 30 freischaltbare Enten. Zur offiziellen Steam-Seite.

Duelist: Idle Expedition

Der Pixel-Art-Idle-Auto-Battler lässt Kämpfe im Hintergrund weiterlaufen und setzt auf eine Gruppe aus mehr als 90 JRPG-Figuren. Neben dem Teamaufbau verwalten Spieler ein Lager mit Taverne, Schmiede und Laden. Eine Demo ist verfügbar; der Steam-Start ist für den 8. Oktober angekündigt. Duelist: Idle Expedition auf Steam.

FEAR OF FAITH

Das kooperative Survival-Horrorspiel ist im Early Access auf Steam erhältlich und für ein bis vier Spieler ausgelegt. Geklonte Soldaten erkunden verfluchte Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg; prozedural erzeugte Abschnitte, vier Klassen und physikbasierte Ausrüstung gehören zu den vom Studio genannten Spielelementen. FEAR OF FAITH auf Steam.

Flesh Grinding

Die schon seit Juli verfügbare Demo von Flesh Grinding wurde für das Steam Next Fest erweitert. Neu sind laut Publisher unter anderem weitere Maschinen und Fabrikbereiche, ein erkundbares Haus sowie eine längere Spielzeit. Das First-Person-Incremental-Spiel verbindet den Ausbau einer makabren Produktionsanlage mit Horror. Die Vollversion ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Zur offiziellen Steam-Seite.

FLING UP TOGETHER

In diesem Koop-Platformer von OFF BOX Studios sind zwei Spieler mit einem Seil verbunden. Sie ziehen und schleudern einander über Abgründe; farblich zugeordnete Plattformen erfordern zusätzliche Abstimmung. Ein Sturz kann den gemeinsamen Aufstieg zurücksetzen. Eine kostenlose Demo ist auf Steam verfügbar.

Ghost Justice

Eine kostenlose Demo von Ghost Justice ist auf Steam verfügbar. Sie umfasst laut Ankündigung zwei Missionen und stellt die Mischung aus taktischem Vorgehen, Schleichen und Kämpfen vor. Die Vollversion soll im ersten Quartal 2027 erscheinen. Zur offiziellen Steam-Seite.

Glory on Pluto

Das Weltraum-Roguelite von Little Big Ears und Yogscast Games hat eine umfangreich überarbeitete Demo erhalten. Spieler kombinieren Treibstoffe und Gegenstände, um den Raketenantrieb zu optimieren, stellen eine Crew zusammen und weichen Weltraumpiraten aus. Die Veröffentlichung ist für den 12. November angekündigt. Glory on Pluto auf Steam.

Gone Feral

Das Stealth-Roguelite von Just Purkey Games versetzt Spieler in die Rolle einer Slasher-Figur im Amerika der 1980er-Jahre. Verkleidungen, improvisierte Waffen und die Reaktionen verängstigter Opfer bestimmen die Jagd. Der öffentliche Steam-Playtest läuft laut Entwickler bis 31. Oktober; die Vollversion soll auch Online-Koop bieten. Ein Erscheinungstermin steht noch aus.

GRINDWORM

Die kostenlose Demo zu GRINDWORM ist auf Steam verfügbar und soll rund 20 Minuten Spielzeit bieten. Das Horrorspiel schickt seine Figur in eine unterirdische Anlage, wo eine riesige Maschine zur Bedrohung wird. Die Demo ist laut Ankündigung bis zum 26. Oktober spielbar. Zur offiziellen Steam-Seite.

Guns of Eschaton

Eschatology Entertainment und 4Divinity haben am 5. Oktober eine kostenlose Steam-Demo ihres Western-Soulslike-Shooters veröffentlicht. Der eigens für die Probeversion gestaltete Abschnitt „Hound’s Path“ soll Welt, Kämpfe und die grundlegenden Systeme vorstellen. Knapp bemessene Munition und wiederholte Anläufe gehören zum Konzept; das Spiel nimmt auch am Oktober-Steam-Next-Fest teil.

Hack ’n’ Stack

Hack ’n’ Stack ist seit dem 9. Oktober auf Steam erhältlich; laut Studio ist das Spiel auch für Nintendo Switch erschienen. Bis zu vier Personen errichten mit gesammelten Bauteilen Barrikaden und Geschütze und verteidigen sie gemeinsam gegen Gegnerwellen. Dabei spielen physikbasierte Bewegungen und die Platzierung der Verteidigung eine wichtige Rolle. Zur offiziellen Steam-Seite.

KAREI – ENDLESS DEATH MATCH

Das rundenbasierte Puzzle-Roguelike aus Tokio setzt auf einen Zug-um-Zug-Rhythmus: Nach jeder eigenen Aktion bewegen sich auch die Gegner. Eine kostenlose Demo mit den ersten zehn Ebenen ist für den 10. Oktober auf Steam, iOS und Android angekündigt. Steam-Seite.

Kazfall

Die kostenlose Demo von Kazfall ist schon seit September spielbar; die neue Mail macht auf die Teilnahme am Oktober-Steam-Next-Fest aufmerksam. Das Solo-Roguelite schickt Spieler in zeitlich begrenzte Dungeon-Durchläufe, in denen Ausrüstung und Fähigkeiten neu kombiniert werden. Gesammelte Essenz bleibt für dauerhafte Verbesserungen erhalten. Der Early Access ist für das erste Quartal 2027 geplant. Zur offiziellen Steam-Seite.

Kennel Chaos

In der Ego-Perspektive betreuen bis zu acht Spieler gemeinsam Hunde, kümmern sich um Fütterung und Pflege und bauen zwischen den Schichten ihre Tagesstätte aus. Die kostenlose Steam-Demo ist seit dem 6. Oktober verfügbar; die Entwickler nennen außerdem das Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober. Die Vollversion ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Kennel Chaos auf Steam.

Kitman

Zu Kitman gibt es seit dem 8. Oktober eine öffentliche Demo. Bis zu vier Personen kümmern sich hinter den Kulissen eines Fußballstadions um Ausrüstung, Wäsche und weitere Aufgaben vor dem Spiel. Der kooperative Ablauf setzt auf die Abstimmung im Team. Zur offiziellen Steam-Seite.

Lenimals

In dem Pixel-Art-Puzzle bewegen sich Tiere selbstständig; Spieler platzieren Werkzeuge wie Sprung- und Dash-Felder, um sie ans Ziel zu führen. Die kostenlose Browser-Demo enthält 15 Level. Die Steam-Version soll am 9. Oktober mit 150 Rätseln in drei Welten erscheinen. Demo im Browser. Steam-Seite.

LIVING HELL

Für LIVING HELL können sich Interessierte jetzt über Steam zu einem Playtest anmelden. Eine Anmeldung bedeutet noch keinen sofortigen Zugang. Das Survival-Horrorspiel ist für ein bis vier Personen ausgelegt und führt durch Pelican City, wo ein mit Biotreibstoff betriebener Zug eine zentrale Rolle spielt. Die Veröffentlichung ist für 2027 geplant. Zur offiziellen Steam-Seite.

Lost Ball

Der 2D-Physik-Puzzle-Platformer von Soloentwickler Knut Ryager hat eine kostenlose Demo auf Steam erhalten. Darin können Spieler eigene Levels mit dem integrierten Editor erstellen, speichern und über den Steam Workshop teilen. Fähigkeiten wie Magneten, Linsen und Boosts eröffnen unterschiedliche Lösungswege. Demo auf Steam.

Lostbound

Das Action-RPG-Roguelite von Tenkarider und Tambù Digital ist seit dem 6. Oktober für PC auf Steam erhältlich. Auf der Suche nach Artefakten müssen Spieler ihre Wege sorgfältig planen: Die Welt verändert sich bei jedem Durchlauf, und die bedrohliche „Hand“ löscht bereits betretene Pfade. Wer in Dungeons absteigt, muss außerdem rechtzeitig an die Oberfläche zurückkehren. Eine Demo ist ebenfalls verfügbar.

Meteor Spin

Für Meteor Spin ist eine kostenlose PC-Demo verfügbar. Der Roguelike-Deckbuilder ordnet Waffen, Schilde und andere Module auf einem 5×5-Feld an, das sich wie eine Slotmaschine dreht. Die ausgelösten Kombinationen dienen der Verteidigung eines Planeten. Die Demo enthält laut Entwickler den ersten Sektor; ein Termin für die Vollversion fehlt noch. Zur offiziellen Steam-Seite.

Monster F-Lab

Das Roblox-Spiel verbindet das Entdecken von Kreaturen mit Monsterfusionen im Labor und Cartoon-Kämpfen. Der Entwickler weist darauf hin, dass der Zugang nach den aktuellen Roblox-Regeln derzeit nur für teilnahmeberechtigte Spieler ab 16 Jahren offensteht, obwohl das Spiel auf ein jüngeres Publikum zielt. Monster F-Lab auf Roblox.

Mr Magpie’s Harmless Card Game

Giant Light Studios und Publisher Behaviour Interactive haben die kostenlose Steam-Demo ihres Horror-Deckbuilders erweitert. In einer bizarren Bürowelt decken Spieler Karten auf, nutzen Hinweise gegen gefährliche Felder und versuchen, eine Geldquote zu erreichen. Das an Minesweeper angelehnte Prinzip verbindet Risiko mit neuen Kartenkombinationen. Die Demo ist vor dem Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober verfügbar.

Net Raiders

Die seit 2025 verfügbare Demo von Net Raiders hat am 8. Oktober ein Update mit deutscher Lokalisierung erhalten. Im Kartenkampfsystem lassen sich Karten miteinander verschmelzen; die Testfassung bietet die beiden Raider Red Null und Six. Zur offiziellen Steam-Seite.

Nyantum Jump

Lunanod hat die Steam-Seite und einen ersten Trailer zu Nyantum Jump veröffentlicht. Der Puzzle-Platformer verbindet das Verschieben von Kisten mit Sprüngen und Erkundung. Bewegungen sind an ein Raster gebunden, sodass auch Sprünge und Stürze Teil der Rätsel werden. Ein Erscheinungstermin wurde noch nicht genannt. Zur offiziellen Steam-Seite.

Of Dice and Minions

In Foorbytes’ Roguelite-Autobattler werden fünf Würfel zu einer Armee: Spieler behalten passende Ergebnisse, würfeln andere erneut und bilden Kombinationen, die den anschließenden Kampf beeinflussen. Die kostenlose Steam-Demo umfasst laut Entwickler die Ebenen 1 bis 20. Das Spiel ist für das Steam Next Fest im Oktober vorgesehen; die Vollversion soll am 16. November erscheinen.

OFFBEAT

Das bereits im Early Access erhältliche Musikspiel OFFBEAT hat ein Inhaltsupdate bekommen. Ein neuer Sampler verarbeitet alte Aufnahmen und eigene Audiodateien; hinzu kommen laut Publisher zwei weitere Klangobjekte, elf Aufträge und ein Archiv für frühere Aufnahmen. Spieler produzieren damit Musikstücke innerhalb des Spiels und können sie als WAV-Dateien exportieren. Zur offiziellen Steam-Seite.

Orion Blue

Für Orion Blue lässt sich über Steam Zugang zu einem kostenlosen Playtest anfordern. Das ruhige Angelabenteuer auf einem fremden Planeten verbindet Fischen mit dem Sammeln von Materialien, dem Einrichten eines Boots und Beziehungen zu Inselbewohnern. Ein Idle-Modus lässt das Angeln auch ohne ständige Eingaben weiterlaufen. Eine Zugangsanforderung ist noch keine garantierte Freischaltung. Zur offiziellen Steam-Seite.

Parcel Inspector Simulator

Eine kostenlose Demo von Parcel Inspector Simulator kann auf Steam ausprobiert werden. An einem Paketschalter werden Sendungen gewogen, geröntgt und mit den Angaben auf ihren Formularen verglichen. Je nach Befund müssen sie freigegeben, zurückgeschickt oder sichergestellt werden. Die Vollversion ist für den 13. November 2026 geplant. Zur offiziellen Steam-Seite.

Pinguin-Zorn

In diesem Singleplayer-Roguelite-Autobattler stellen Spieler ein Pinguinteam zusammen, verschmelzen jeweils drei gleiche Einheiten und verändern ihre Builds mit Waffen, Arkana und weiteren Vorteilen. Eine optionale Twitch- und Kick-Anbindung lässt Zuschauer an einem Run teilnehmen; das Spiel funktioniert auch ohne sie. Die Steam-Demo ist bereits spielbar, die Veröffentlichung ist für den 6. November angekündigt.

Portentum

Eine kostenlose Demo zu Portentum stellt sechs vorgefertigte Decks zum Ausprobieren bereit. Das Spiel kombiniert das Sammeln von Kryptiden mit Deckbuilding und automatisch ausgetragenen Kämpfen. Der Early-Access-Start auf Steam ist für den 28. Oktober angekündigt. Zur offiziellen Steam-Seite.

PORTORIA

Das Fabrik- und Handelsspiel ist für iPhone und iPad erschienen. Auf einer einsamen Insel automatisiert der Spieler Abbau, Produktion und Export; 28 Aufträge führen laut Studio vom handgeförderten Erz bis zur Satellitenfertigung. Die Bevölkerung bleibt bei einer Person, während Maschinen und Produktionslinien wachsen. Kämpfe und Gegner gibt es nicht. PORTORIA im App Store.

PROCEDURE ZERO

Das Ego-Stealthspiel des polnischen Soloentwicklers DELANIVO GAMES erzählt von einem Gefangenen, der aus den Akten gelöscht wurde. Die kostenlose Demo mit den ersten zwei Missionen umfasst laut Presskit rund 25 Minuten; Informationen und Unterstützung anderer Häftlinge werden mit Zigaretten erkauft. Die Vollversion ist für den 12. November geplant. Demo auf Steam.

Rampartloom: PvP Tower Defense

Der nächste kostenlose Wochenend-Playtest von Rampartloom: PvP Tower Defense ist für den 10. bis 12. Oktober angesetzt. In 3-gegen-3-Partien bauen Teams Verteidigungslinien und schicken zugleich Angriffseinheiten zur Gegenseite. Der Zugang muss über Steam angefordert werden; eine sofortige Freischaltung ist nicht garantiert. Zur offiziellen Steam-Seite.

Sort The Bunnies

In Sort The Bunnies sortieren bis zu vier Spieler gemeinsam Sammelhasen in die passenden Ladenregale, verdienen Spielgeld und kaufen Verbesserungen. Auch allein lässt sich das Aufräumspiel spielen. Die kostenlose Steam-Demo enthält nach Angaben von PiqFocus Interactive derzeit denselben Inhalt wie die aktuelle Vollversion. Der Entwickler kündigt an, dass diese kostenlose Spielmöglichkeit am 26. Oktober endet.

SuperReap

Das ruhige Incremental-Spiel von ZoomGames Studio beginnt mit einer einfachen Sense. Geerntete Pflanzen bringen Münzen für neue Ausrüstung, einen wachsenden Fertigkeitenbaum und Talentkarten; später sollen sich ganze Felder auf einmal bearbeiten lassen. Eine kostenlose Demo auf Steam ist verfügbar. Die Vollversion ist für den 10. November geplant.

Teamcrafter

Das Crafting-Roguelite von Teamcraft Studios und Mystic Forge stellt Ausrüstung, Builds und Materialkombinationen ins Zentrum: Die Zusammenstellung der Heldenausrüstung soll über den Ausgang der Kämpfe entscheiden. Eine kostenlose Demo ist bereits auf Steam verfügbar. Demo auf Steam.

The Ballad Singer: Knights Templar

Curtel Games hat sein historisches Strategie-Rollenspiel am 6. Oktober auf Steam veröffentlicht. Spieler führen einen Templerorden im Heiligen Land, verwalten Ressourcen und eine Festung und treffen Entscheidungen in verzweigten Erzählsträngen. Für Auseinandersetzungen setzt das Spiel auf ein kartenbasiertes System, das einzelne Treffer und deren Folgen abbildet.

The Coast is Clear: Tidy up the Beach!

Die kostenlose Demo von The Coast is Clear: Tidy up the Beach! ist für Windows und Linux auf Steam erschienen. Darin werden Strand und Haus aufgeräumt, Werkzeuge eingesetzt und eine Schildkröte versorgt. Neben dem Solospiel sind Online-Koop und lokaler Split-Screen vorgesehen. Zur offiziellen Steam-Seite.

The Journey Home

Zu The Journey Home gibt es eine neue kostenlose Steam-Demo. Das atmosphärische, seitlich scrollende Abenteuer führt durch eine wandelbare Welt und verbindet Erkundung mit erzählerischen Abschnitten. Die Vollversion ist auf Steam derzeit für das vierte Quartal 2026 angekündigt. Zur offiziellen Steam-Seite.

Tower Tactics II

Tower Tactics II ist laut Steam seit dem 8. Oktober im Early Access erhältlich. Die Fortsetzung verbindet Tower Defense mit Deckbuilding: Karten bestimmen, welche Türme und Effekte in den Kämpfen verfügbar sind. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls auf der Store-Seite zu finden. Zur offiziellen Steam-Seite.

WORK WORK WORK

Mit dem kostenlosen Prolog lässt sich WORK WORK WORK jetzt auf Steam anspielen. Das psychologische Puzzle-Abenteuer versetzt die Spielfigur an einen Arbeitsplatz der Triquetra Company. Aufgaben, Gegenstände und ein virtueller Assistent bestimmen den Alltag, während ein Zeitlimit von fünf Minuten wiederholt abläuft. Zur offiziellen Steam-Seite.