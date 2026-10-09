Aftergods angekündigt: Survival-Action nach Ragnarök

Das kanadische Studio Norsfell hat Aftergods vorgestellt. Das Action-RPG mit Survival-Elementen spielt in einer Welt nach Ragnarök.

Als Nachkommen der Götter sollen Spieler überleben und die Samen des Weltenbaums wiederherstellen. Ein erster Trailer zeigt Kämpfe, Erkundung und den Aufbau einer eigenen Zuflucht.

Die Spielwelt verbindet Motive aus der nordischen, griechischen und ägyptischen Mythologie. Im Kampf sammeln die Figuren die Ressource Nektar, um zeitweise eine göttliche Gestalt anzunehmen. Ist der Vorrat verbraucht, kämpfen sie wieder in ihrer sterblichen Form. Der Wechsel zwischen beiden Zuständen soll eine zentrale Rolle bei Begegnungen und der Wahl der Ausrüstung spielen. Außerdem kündigt Norsfell Verwandlungen in Wesen wie Phönix, Mantikor und Sirene an.

Abseits der Kämpfe können Spieler einen Tempel errichten und Gefolgsleute für wiederkehrende Aufgaben einsetzen. Damit verbindet das Studio den Fortschritt der Spielfigur mit dem Ausbau einer Basis. Aftergods ist sowohl allein offline als auch gemeinsam im Online-Koop spielbar. Wie umfangreich die Spielwelt und die einzelnen Systeme zum Start ausfallen, bleibt noch offen.

Norsfell beschreibt die Welt als handgefertigt. Gerettete Überlebende sollen als Anhänger beim Bauen, Herstellen, Ernten und Lagern helfen. Die Verwandlungen dienen dabei nicht nur dem Kampf: Als mythische Wesen können Spieler Berge überwinden, Gewässer durchqueren und durch die Luft gleiten. Für den gemeinsamen Modus nennt das Studio Peer-to-Peer-Verbindungen sowie mietbare dedizierte Server. Die Einzelspielerfassung soll vollständig offline nutzbar sein. Norsfell nennt außerdem native Controller-Unterstützung und eine auf Handheld-PCs wie das Steam Deck zugeschnittene Optimierung. Eine künftige Testphase ist angekündigt; Angaben zu ihrem Beginn fehlen noch. Der Enthüllungstrailer kombiniert animierte Sequenzen mit Spielszenen und zeigt die unterschiedlichen mythologischen Regionen.

Geplant ist eine Veröffentlichung für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Einen Termin hat Norsfell noch nicht genannt. Die offizielle Steam-Seite führt weitere Informationen und die Möglichkeit zur Wunschliste. Der angekündigte Trailer liefert einen ersten Eindruck von der Welt nach dem Untergang der Götter.