The Escapists 3 angekündigt: Gefängnisausbruch erstmals in 3D

Team17 hat The Escapists 3 angekündigt. Der neue Teil der Ausbruchsreihe ist für 2027 auf PC und Konsolen vorgesehen.

Die wichtigste Änderung ist der Wechsel in eine vollständig dreidimensionale Spielwelt: Statt der bisherigen Draufsicht sollen die Gefängnisse aus einer neuen Perspektive erkundet werden. Ein erster Ankündigungstrailer zeigt den neuen Stil und mehrere Wege zur Flucht.

Zum Start sind fünf Gefängnisse geplant. In ihnen müssen Spieler weiterhin Tagesabläufe beachten, Gegenstände beschaffen und ihre Flucht vorbereiten. Team17 nennt mehr als 120 neue Waffen und Werkzeuge. Durch Erfahrungspunkte freigeschaltete Fähigkeiten sollen über die einzelnen Gefängnisse hinweg erhalten bleiben. Damit will das Studio mehr langfristigen Fortschritt ermöglichen, ohne das bekannte Prinzip aus Erkundung, Planung und improvisierten Ausbrüchen aufzugeben. Neue Fertigkeiten können auf bestimmte Rollen innerhalb einer Gruppe zugeschnitten werden. Team17 nennt als mögliche Fluchtmittel neben klassischen Werkzeugen auch bewusst ungewöhnliche Konstruktionen; der Ankündigungstrailer deutet den weiterhin humorvollen Ton der Reihe an.

Auch gemeinsames Spielen ist vorgesehen. Lokal können zwei Personen im geteilten Bildschirm kooperieren; online sollen bis zu vier Spieler gemeinsam Fluchtpläne umsetzen. Die Ankündigung legt damit sowohl Wert auf die Sandbox-Elemente als auch auf die Abstimmung im Team. Welche Gefängnisse und zusätzlichen Modi zum Verkaufsstart enthalten sind, hat Team17 bislang nicht vollständig aufgeschlüsselt.

Die Gefängnisse sollen jeweils eigene Routinen, Figuren und Geheimnisse besitzen. Bei der Vorbereitung eines Ausbruchs können Häftlinge Zellen durchsuchen, mit anderen Insassen handeln und Arbeiten übernehmen, um an benötigte Materialien zu gelangen. Wichtig bleibt es, die Wege der Wärter zu beobachten und die Abläufe des Gefängnisses auszunutzen. Team17 stellt ausdrücklich mehrere mögliche Lösungen pro Ausbruch in Aussicht. Ob und wie stark der neue 3D-Raum die Planung gegenüber den Vorgängern verändert, wird sich erst in ausführlicheren Spielszenen zeigen.

Die Steam-Seite von The Escapists 3 ist bereits online. Dort kann das Spiel auf die Wunschliste gesetzt werden. Ein genauer Veröffentlichungstag und die konkreten Konsolenplattformen wurden noch nicht genannt. Die Entwickler haben außerdem einen offiziellen Trailer veröffentlicht, der die neue 3D-Darstellung und erste Spielszenen zeigt.