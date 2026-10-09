Risk of Rain 2: Hallowed Concepts ist ab sofort erhältlich

Die vierte Erweiterung für Risk of Rain 2 ist erschienen: Hallowed Concepts steht seit dem 8. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bereit.

2K und Gearbox erweitern das Roguelike um neue spielbare Figuren, Gebiete und Gefahren. Zum Start wurde ein offizieller Trailer veröffentlicht.

Mit dem Acolyte und dem Enforcer kommen zwei Überlebende hinzu, die unterschiedliche Spielweisen ermöglichen sollen. Die Erweiterung enthält außerdem die Trials of N’Kuhana, drei neue Stages sowie zusätzliche Bosse und gewöhnliche Gegner. Verfluchte Gegenstände verändern die Auswahl an Ausrüstung und damit die Entscheidungen während eines Durchlaufs. Wie stark die neuen Inhalte das Tempo und die Balance beeinflussen, zeigt sich erst beim Spielen.

Das grundlegende Prinzip von Risk of Rain 2 bleibt erhalten: Spieler kämpfen sich allein oder gemeinsam durch zunehmend gefährliche Umgebungen, sammeln Gegenstände und kombinieren ihre Effekte zu immer stärkeren Builds. Die neuen Stages und Gegnertypen sollen weitere Varianten in diese wiederholbaren Runs bringen. Für die Nutzung des DLC ist das Hauptspiel erforderlich.

Die Acolyte kämpft mit einer Glefe im Nahbereich und kann ihre eigene Lebenskraft für besonders riskante Angriffe einsetzen. Der aus dem ersten Risk of Rain bekannte Enforcer setzt dagegen auf Schild und Verteidigung; er kann frontale Angriffe abfangen und Projektile zurückwerfen. Die Trials of N’Kuhana führen in separate Bereiche mit eigenen Zielen und Belohnungen. Alle drei Prüfungen teilen sich einen Timer. Spieler müssen daher abwägen, ob sie eine weitere Herausforderung angehen oder mit den gewonnenen Kräften in ihren normalen Run zurückkehren. Die neuen Gebiete umfassen unter anderem die Damp Caverns, das Tenebrous Quagmire und die Lurid Basilica. 2K kündigt auch zusätzliche Musikstücke und weitere Gegenstandstypen an. Die Prüfungen tragen die Namen Winnowings of Survival, Predation und Mortality.

Hallowed Concepts ist auf der offiziellen Steam-Seite erhältlich; dort finden sich auch die aktuellen Angaben zu Inhalt und Verfügbarkeit. Der Launch-Trailer zeigt die neuen Überlebenden und einige der Umgebungen.