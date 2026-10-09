DAVE THE DIVER trifft Subnautica 2: Kostenloser Content Pack für 2027 angekündigt

MINTROCKET hat eine Zusammenarbeit zwischen DAVE THE DIVER und Subnautica 2 angekündigt. Der kostenlose Subnautica 2 Content Pack soll laut der Ankündigung Anfang 2027 erscheinen.

Ein erster Trailer zeigt Dave auf dem Ozeanmond Proteus, der aus der Welt des kommenden Unterwasserabenteuers von Unknown Worlds stammt.

Im neuen Gebiet sollen Dave und Bancho bislang unbekannte Meeresbewohner und Ressourcen entdecken. Die gesammelten Zutaten landen anschließend in neuen Sushi-Rezepten. Die Ankündigung stellt außerdem eine Begegnung mit einem Leviathan in Aussicht. Damit greift das Zusatzpaket bekannte Elemente beider Spiele auf: Unterwassererkundung auf der einen und das Sammeln von Zutaten für Banchos Restaurant auf der anderen Seite.

Nach Angaben des Publishers handelt es sich um eine kostenlose Erweiterung für Besitzer von DAVE THE DIVER. Sie wird als letztes DLC für das Spiel angekündigt. Wie groß das Gebiet auf Proteus ausfällt und welche weiteren Inhalte hinzukommen, ist derzeit noch nicht vollständig bekannt. Auch ein genauer Veröffentlichungstag steht aus.

Im Hauptspiel taucht Dave tagsüber nach Fischen und anderen Ressourcen und betreibt mit Bancho abends ein Sushi-Restaurant. Der neue Schauplatz knüpft an diesen Wechsel an, indem unbekannte Arten und Materialien in die Restaurantküche gelangen. Laut MINTROCKET sollen Dave und Bancho auf Proteus zudem neuen Figuren helfen. Wiederkehrende Konfrontationen mit einem Leviathan sind Teil der Ankündigung. Ob der Content Pack darüber hinaus neue Spielmechaniken oder eigenständige Aufgabenreihen enthält, hat das Studio noch nicht im Detail erläutert. Für das Crossover arbeiten MINTROCKET und Unknown Worlds Entertainment zusammen. Der neue Schauplatz ist als Besuch in der Welt von Subnautica 2 angekündigt; Angaben zu einer direkten Verbindung der Spielstände oder zu Inhalten für Subnautica 2 gibt es nicht.

Für das Zusatzpaket gibt es bereits eine Steam-Seite. Die offizielle Ankündigung von Nexon bestätigt die Zusammenarbeit mit Unknown Worlds und zeigt den Enthüllungstrailer. Für Subnautica 2 selbst ist der Content Pack damit ein Crossover, während die neue Umgebung Teil von DAVE THE DIVER wird.