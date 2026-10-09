Vaultbreakers: Square Enix Collective übernimmt Veröffentlichung, kostenlose Demo verfügbar

Square Enix Collective hat eine Partnerschaft mit dem dänischen Entwickler BetaDwarf für Vaultbreakers bekannt gegeben. Zum Anlass ist seit dem 8. Oktober eine kostenlose Demo auf Steam verfügbar. Das Action-RPG ist als PvPvE-Spiel angelegt, die aktuelle Demo konzentriert sich jedoch ausschließlich auf Kämpfe gegen computergesteuerte Gegner.

In der Testversion stehen Nymera und Bjornir als spielbare Helden zur Wahl. Sie führt durch einen Teil der ersten Karte und enthält eine Quest. Spieler können allein oder zu dritt im Koop antreten. Damit lässt sich zunächst vor allem das Kampfsystem kennenlernen, während die für das vollständige Spiel geplanten Begegnungen mit anderen Spielergruppen in dieser Demo fehlen.

Für den Zeitraum vom 15. bis 22. Oktober ist laut offizieller Steam-Seite ein weiterer Alpha-Test geplant, der auch die PvPvE-Ausrichtung zeigen soll. Square Enix Collective übernimmt im Rahmen der neuen Partnerschaft die Veröffentlichung. Ein Termin für die fertige Fassung wurde bislang nicht genannt.

Nymera ist eine elfische Bogenschützin mit Fernangriffen, Bjornir ein widerstandsfähiger Nahkämpfer mit Eisfähigkeiten. Die Aufgaben der Demo führen zum ersten Vault und enden in einem Bosskampf. Nach Angaben von BetaDwarf gibt es zwei PvE-Schwierigkeitsgrade. Für die Vollversion sind insgesamt fünf Helden vorgesehen; die drei in der Demo fehlenden Figuren sollen im nächsten Alpha-Test verfügbar sein. Square Enix Collective soll das Projekt bei der Veröffentlichung unterstützen, während BetaDwarf die Entwicklung fortsetzt. Das Spiel ist als Extraction-Action-RPG aus der Draufsicht angelegt: Erfolgreiche Teams müssen ihre gefundenen Artefakte aus den umkämpften Zonen herausbringen. Vaultbreakers verbindet die Bergung von Artefakten mit einer Flucht aus den gefährlichen Gebieten, bevor die Beute verloren geht.

Die kostenlose Demo ist bei Steam gelistet. Ein offizieller Demo-Trailer zeigt die beiden Helden und Ausschnitte aus den Kämpfen. Wer vor allem wissen möchte, wie sich Vaultbreakers gegen menschliche Gegenspieler spielt, muss dagegen den angekündigten Test oder spätere Präsentationen abwarten.