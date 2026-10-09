Mafia III: Jubiläumsupdate und 60-FPS-Versionen für PS5 und Xbox Series X|S

Zehn Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung von Mafia III hat 2K ein Jubiläumsupdate angekündigt. Für Mafia III: Definitive Edition steht auf PC eine Aktualisierung bereit. Gleichzeitig sind native Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar, die mit 60 Bildern pro Sekunde laufen sollen.

Das Spiel erschien ursprünglich im Oktober 2016 und erzählt die Geschichte von Lincoln Clay im fiktiven New Bordeaux. Die Definitive Edition bündelt das Hauptspiel mit den später veröffentlichten Zusatzinhalten. Mit den neuen Konsolenversionen wird der Titel nun an die aktuelle Hardwaregeneration angepasst. 2K spricht dabei von technischen Optimierungen; welche Änderungen über die höhere Bildrate hinaus enthalten sind, geht aus der vorliegenden Ankündigung nicht hervor.

Auch die PC-Fassung erhält ein Update. Die Pressemitteilung nennt Verbesserungen, beschreibt aber keine verlässlich belegbare Liste einzelner Fehlerbehebungen. Deshalb lässt sich derzeit nicht sagen, wie groß die Änderungen im Spielalltag ausfallen. Die neue Bildrate auf Konsolen und die Verfügbarkeit nativer Versionen sind die konkreten Neuerungen der Jubiläumsmeldung.

Der Anlass für die neue Fassung ist das zehnjährige Bestehen der Reihe innerhalb der aktuellen Mafia-Sammlung. 2K bietet die Definitive Edition nach eigener Mitteilung zeitweise vergünstigt auf PlayStation, Xbox und Steam an. Da kein Enddatum für die Aktion genannt wird, sollten Interessierte den aktuellen Preis direkt im jeweiligen Store prüfen. Für die technischen Änderungen verweist der Publisher auf seine Jubiläumsseite und separate Update-Hinweise. Angaben zur Auflösung oder zu zusätzlichen Grafikmodi wurden in der vorliegenden Meldung nicht konkretisiert.

Die Xbox-Store-Seite führt die aktuelle Konsolenfassung; auf Steam ist die PC-Version erhältlich. 2K hat außerdem eine Jubiläumsseite zu Mafia III veröffentlicht. Der neue Trailer begleitet den Start der Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.