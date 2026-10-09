Dawn of War IV: Space Marines zeigen Blood Ravens und Dark Angels im Fraktionstrailer

Die Space Marines stehen im Mittelpunkt eines neuen Fraktionstrailers zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV. PLAION und Entwickler KING Art Games zeigen darin die Blood Ravens und die Dark Angels, die innerhalb der spielbaren Space-Marine-Fraktion unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Das Echtzeitstrategiespiel soll am 3. Dezember 2026 für PC erscheinen.

Die Blood Ravens setzen laut der Ankündigung auf Aufklärung und Infiltration. Die Dark Angels rücken dagegen mit gepanzerten Einheiten vor und suchen die direkte Konfrontation. Diese Unterschiede sollen den Spielern zwei Herangehensweisen innerhalb derselben Fraktion eröffnen. Als Kommandanten treten Captain Cyrus für die Blood Ravens und Company Master Astoran für die Dark Angels auf. Welche Fähigkeiten sie im Detail mitbringen, zeigt der Trailer anhand von Gefechten.

Mit den Space Marines ist nun die vierte spielbare Fraktion des Spiels vorgestellt. Dawn of War IV führt die Strategie-Reihe zurück auf den Planeten Kronus. Die Entwickler versprechen eine Kampagne sowie Gefechte, in denen Basenbau, Truppensteuerung und die Fähigkeiten der Kommandanten zusammenwirken. Wie stark sich die beiden Orden im fertigen Spiel tatsächlich unterscheiden, lässt sich anhand des Trailers noch nicht beurteilen.

Die Space Marines sind im Gefecht starke, aber zahlenmäßig begrenzte Einheiten. PLAION betont deshalb Positionierung und flexible Angriffe statt reiner Übermacht. Cyrus soll Tarnung, präzise Schüsse und Luftschläge nutzen; Astoran kämpft in Terminator-Rüstung an vorderster Front. Für die Zeit nach Veröffentlichung sind kostenlose Updates mit weiteren Karten, Spielmodi und einem Missionseditor angekündigt. Auch der Crusade-Modus soll zurückkehren. Zusätzlich plant der Publisher zwei Story-Erweiterungen und eine weitere spielbare Fraktion. Für diese Inhalte liegen noch keine konkreten Termine vor.

Auf der offiziellen Steam-Seite ist der 3. Dezember als Erscheinungstermin genannt. Für Käufer der Commander Edition ist ein Vorabzugang ab dem 30. November angekündigt. Weitere Angaben zu den Fraktionen und Spielmodi stehen auf der offiziellen Spielseite. Der Trailer bietet einen ersten Blick auf die Einheiten und die beiden Anführer der Space Marines.