devolo WiFi 7 BE9300: Router und Mesh-Kits ab sofort erhältlich

devolo bringt den WiFi 7 BE9300 als einzelnen Ethernet-Router und als Mesh-System mit zwei oder drei Geräten in den Handel. Der Einstiegspreis liegt bei 249,90 Euro.

Der WiFi 7 BE9300 funkt auf 2,4, 5 und 6 GHz. devolo nennt eine addierte theoretische WLAN-Datenrate von bis zu 9.300 Mbit/s; dieser Wert ist keine garantierte Geschwindigkeit für ein einzelnes Gerät oder einen Internetanschluss. Zu den unterstützten WiFi-7-Funktionen zählen Multi-Link Operation, 4K-QAM und Kanalbreiten von bis zu 320 MHz. Auch ältere WLAN-Standards werden unterstützt. Die technischen Angaben und Preise veröffentlicht devolo auf seiner Website.

Für kabelgebundene Verbindungen stehen vier Ethernet-Buchsen bereit: ein Anschluss mit 2,5 Gbit/s kann als WAN- oder LAN-Port dienen, drei weitere liefern jeweils 1 Gbit/s. Der Router kann beispielsweise per Ethernet mit einem Glasfaser-ONT verbunden werden. Ein integriertes Glasfasermodem beschreibt devolo nicht. Alternativ lässt sich das Gerät als Access Point oder als Teil eines Mesh-Netzes einsetzen.

Die Mesh-Kits mit zwei oder drei Geräten werden vorkonfiguriert ausgeliefert. Die Einrichtung und der Wechsel des Betriebsmodus erfolgen über die devolo Home Network App oder eine Weboberfläche. Für die Funkversorgung nennt der Hersteller unter anderem Access Point Steering, Band Steering, OFDMA und bidirektionales MU-MIMO. WPA2 und WPA3 stehen für die WLAN-Sicherheit bereit.

Der einzelne Router kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 249,90 Euro. Das 2er-Mesh-Kit liegt bei 479,90 Euro, das 3er-Kit bei 699,90 Euro; eine einzelne Mesh-Erweiterung kostet ebenfalls 249,90 Euro. Die Produkte sind laut Hersteller ab sofort erhältlich und haben drei Jahre Garantie. VPN, WLAN-Zeitsteuerung und Kindersicherung werden in der Mitteilung als spätere Software-Updates genannt, nicht als bereits verfügbare Funktionen.

Die Mesh-Lösung richtet sich an Haushalte, die mit einem einzelnen Zugangspunkt nicht alle Räume zuverlässig erreichen. Die versprochenen Funkraten hängen jedoch von Endgerät, Entfernung, Störungen und Netzaufbau ab. Funktionen wie QoS, Gäste-WLAN und eine Firewall sind in der Produktübersicht aufgeführt. Für den Einsatz an einem Glasfaseranschluss bleibt ein vorgeschaltetes ONT oder Modem erforderlich.