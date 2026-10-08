THE 800XL: Atari-Heimcomputer-Neuauflage erscheint im April 2027

Retro Games hat mit THE 800XL eine Neuauflage des Atari-Heimcomputers angekündigt. Das Gerät soll am 23. April 2027 für 219,99 Euro erscheinen und klassische Anschlüsse mit HDMI und USB verbinden.

THE 800XL übernimmt das Gehäusekonzept des Atari 800XL mit integrierter Tastatur und einem funktionsfähigen Modulschacht. Die Tastatur der Neuauflage arbeitet mechanisch, Atari BASIC ist eingebaut. Nach Angaben von Retro Games können Nutzer damit nicht nur vorinstallierte Titel starten, sondern auch eigene Programme schreiben, speichern und laden.

Zum Lieferumfang gehören 25 integrierte Spiele aus verschiedenen Genres. Retro Games nennt darunter Asteroids, Boulder Dash, M.U.L.E. und Missile Command. Zwei weitere Titel sollen im Spielekarussell durch den Anschluss eines analogen Controllers freigeschaltet werden. Darüber hinaus lassen sich Software und Spiele über USB laden; unterstützt werden laut Hersteller Abbilder von Modulen, Disketten und Kassetten.

Der HDMI-Ausgang bietet PAL mit 50 Hz und NTSC mit 60 Hz sowie Darstellungsoptionen für das ursprüngliche 4:3-Bild und CRT-Filter. Vier USB-A-Buchsen nehmen Controller und Speichermedien auf. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C. Retro Games nennt außerdem vier Speicherplätze pro Spiel und eine Rückspulfunktion für bis zu 30 Sekunden.

Ein neu gestalteter Joystick namens THECXSTICK, ein HDMI-Kabel, ein USB-Stromkabel und eine Kurzanleitung liegen bei. PLAION übernimmt Herstellung und Vertrieb. Die angegebene Preisempfehlung beträgt 219,99 Euro; Vorbestellungen sind laut Ankündigung bereits möglich. Wie kompatibel einzelne alte Module und Softwaretitel in der Praxis sind, muss sich nach Erscheinen zeigen.

Retro Games nennt zudem Unterstützung für Software der Atari-8-Bit-Familie 400, 800, XL und XE sowie für Spiele der Atari-5200-Konsole. Das ist eine Herstellerangabe zur vorgesehenen Kompatibilität, keine Zusage für jeden einzelnen Datenträger. Der Modulschacht und USB-Images bieten zwei verschiedene Wege zum Spielen vorhandener Sammlungen; Besitzer alter Module sollten die praktische Funktion nach Veröffentlichung prüfen.