Grand Theft Auto VI: Rockstar stellt sechs Radiosender und Podcasts vor

Rockstar Games gibt einen ersten Einblick in die Musik von Grand Theft Auto VI. Auf der offiziellen Website lassen sich sechs Ingame-Radiosender vorab anhören.

Die Radiolandschaft von Grand Theft Auto VI nimmt Gestalt an. Rockstar Games stellt auf seiner Musikseite Hörproben von sechs Sendern bereit, die später in Leonida zu hören sein sollen. Die Auswahl reicht von lateinamerikanischer Popmusik und Country über afrikanische Musik bis zu Metal und Hip-Hop.

Cocoteo FM setzt mit den Moderatoren El Martillo und La Gata auf moderne Latin-Musik. Back Country Radio wird von MW und Delta Dawne präsentiert und widmet sich Country aus der Spielwelt. Burna und Palmsy führen durch AfroBank FM mit afrikanischen Klassikern, Amapiano und 3-Step. The Chamber 106.6 richtet sich mit DJ Kerry und DJ Tom an Metal-Fans.

Flash FM kehrt als Sender aus Vice City zurück und konzentriert sich mit Robyn und Alex auf Pop. Dirty South Classics stellt regionalen Rap und Hip-Hop-Klassiker mit Trick und Trina in den Mittelpunkt. Die sechs Programme sind bislang nur ein Ausschnitt des angekündigten Angebots; Rockstar nennt auf der Website auch weitere Formate wie Classic Rock und Talk Radio, ohne hier eine vollständige Senderliste zu veröffentlichen.

Neu für die Reihe sind laut Rockstar abrufbare Podcasts. Radio und Podcasts sollen sich im Fahrzeug und auch zu Fuß hören lassen. Für Letzteres beschreibt die Ankündigung Kopfhörer und Ohrhörer, die mit dem Smartphone der Spielfigur verbunden sind. Welche Podcasts zum Start enthalten sein werden, geht aus der aktuellen Vorschau noch nicht hervor.

Die offizielle Musikseite enthält außerdem eine Vorschau auf Grand Theft Auto VI: The Album mit sechs bereits abspielbaren Singles. Rockstar nennt für das Album 34 Originaltitel und den 19. November als Erscheinungstermin. Weitere Angaben zum dynamischen Score des Spiels sollen später folgen. Die aktuellen Hörproben zeigen damit vor allem die Bandbreite der Radiosender; eine vollständige Trackliste für das Ingame-Radio liegt noch nicht vor.