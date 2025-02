Into the Scaniverse von Niantic jetzt für Meta Quest verfügbar – eine neue Dimension des virtuellen Reisens

Die VR-App Into the Scaniverse ist ab sofort kostenlos im Meta Quest Store erhältlich. Nutzer weltweit können in hochdetaillierte 3D-Scans realer Orte eintauchen. Die App basiert auf einer aktiven Community, die mithilfe der Scaniverse-App Orte aus aller Welt digitalisiert und für virtuelle Erkundungen zugänglich macht.

Über 50.000 Orte weltweit lassen sich so schon in 3D erleben. Von berühmten Wahrzeichen wie Stonehenge und den antiken Ruinen von Myrmekion bis hin zu verborgenen kulturellen Schätzen – Into the Scaniverse ermöglicht es, Orte aus einer völlig neuen Perspektive zu entdecken. Neue Scans kommen täglich hinzu.

Mit der Scaniverse-App für Smartphones können Nutzer selbst detaillierte 3D-Modelle (sogenannte Gaussian Splats) ihrer Umgebung erstellen und diese direkt in die VR-Welt von Into the Scaniverse hochladen. Die Scans werden direkt auf dem Smartphone verarbeitet – eine Internetverbindung ist dabei nicht erforderlich.

Die Scaniverse-Community umfasst mittlerweile über 120 Länder und wächst kontinuierlich. Jeder hochgeladene Scan trägt dazu bei, eine immersive digitale Karte der Welt zu erschaffen.