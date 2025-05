MindsEye: Trailer zeigt Gameplay und Game Creation System

Build A Rocket Boy, angeführt von Entwicklerlegende Leslie Benzies, und IOI Partners haben Neuigkeiten zum narrativen Action-Adventure-Thriller MindsEye bekanntgegeben, der am 10. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC via Steam und Epic Games Store erscheint.

Der neue Trailer zu MindsEye gibt einen detaillierten Einblick in Settings, das dynamische Gameplay sowie das Game Creation System, mit dem Spieler ihre eigenen Missionen erstellen können.

In der nahen Zukunft werden Spieler in die Stadt Redrock versetzt, wo sie eine spannende lineare Story-Kampagne erwartet. In der Rolle von Ex-Soldat Jacob Diaz, der von fragmentierten Erinnerungen seines mysteriösen MindsEye-Implantats verfolgt wird, decken Spieler eine Verschwörung rund um eine abtrünnige KI, gierige Unternehmen, außer Kontrolle geratenes Militär und eine Bedrohung auf, die droht, die gesamte Menschheit auszulöschen. Die Story wird dank Unreal Engine 5 in aller Grafikpracht zum Leben erweckt.

MindsEye enthält zudem Build A Rocket Boys Game Creation System, das es den Spielern erlaubt, ihre eigenen Ideen innerhalb des Spiels umzusetzen. Das einfach zu nutzende System ist ein neuartiges Feature für kreative Spieler und wird auch von Build A Rocket Boy selbst verwendet, um neue Premium-Inhalte zu erschaffen.

Alle Assets von MindsEye können genutzt werden, um eigene Missionen oder sogar komplett neue Szenarien in der detailreichen Spielwelt zu kreieren. Es ist egal, ob Spieler rasante Autorennen durch die belebten Straßen von Redrock oder Schleichmissionen in den Industrievororten erstellen möchten, denn das System ist so designt, dass jeder auf einfache und intuitive Weise damit umgehen kann.

Build A Rocket Boy selbst werden das Game Creation System nutzen, um dem Spiel monatlich neue Premium-Inhalte hinzuzufügen, darunter Missionen, Herausforderungen und Assets. Der stete Fluss an vom Studio selbst und der Community erstellten Inhalten soll dafür sorgen, dass MindsEye langfristig fesselt und stetig anwächst.

„Wir freuen uns sehr darauf, MindsEye endlich weltweit veröffentlichen zu können“, so Leslie Benzies, Gründer und Game Director bei Build A Rocket Boy. „Unser Team hat seit fast einem Jahrzehnt seine gesamte Leidenschaft in die Entwicklung von MindsEye und dem Game Creation System gesteckt, damit Spieler eine unvergessliche Story erleben und ihre eigenen, qualitativ hochwertigen Inhalte erstellen könne. Regelmäßige Updates und frische neue Inhalte werden dafür sorgen, dass MindsEye ein Abenteuer ohne Ende wird.“

MindsEye erscheint am 10. Juni 2025 und kann jetzt für 59,99 € in der Standardedition vorbestellt werden (mit einem kostenlosen Upgrade auf die Deluxe Edition). Die Deluxe Edition erhält zusätzlich einen Premium Pass und exklusive Inhalte wie das “Exotic Pack”.