NVIDIA-App-Beta bringt DLSS-4.5-Funktionen, Updates auch für ARC Raiders und Marvel Rivals

NVIDIA hat ein neues Beta-Update für die NVIDIA-App veröffentlicht, das mehrere Funktionen von DLSS 4.5 freischaltet. Außerdem nennt das Unternehmen neue Optimierungen für ARC Raiders und Marvel Rivals.

NVIDIA hat ein neues Beta-Update für die NVIDIA-App veröffentlicht, mit dem sich mehrere Funktionen von DLSS 4.5 direkt in unterstützten Spielen und Anwendungen aktivieren lassen. Dazu gehören Dynamic Multi Frame Generation, ein neuer 6X-Modus für Multi Frame Generation sowie ein überarbeitetes Frame-Generation-Modell für GeForce-RTX-40- und RTX-50-GPUs.

DLSS 4.5 erweitert die Bildgenerierung

Nach Angaben von NVIDIA baut DLSS 4.5 auf der bereits eingeführten Transformer-basierten Super Resolution auf und erweitert die Technik um zusätzliche Optionen für die Bildgenerierung. Dynamic Multi Frame Generation soll den Multiplikator je nach Spielsituation automatisch anpassen, um Bildrate, Bildqualität und Reaktionszeit auszubalancieren. Die Funktion lässt sich global oder pro Spiel über die Grafik-Einstellungen der NVIDIA-App konfigurieren.

Für Besitzer einer GeForce-RTX-50-GPU führt NVIDIA außerdem einen 6X-Modus für Multi Frame Generation ein. Dabei werden laut Hersteller zu jedem nativ gerenderten Bild bis zu fünf zusätzliche Frames erzeugt. In Path-Tracing-Titeln sollen sich 4K-Bildraten beim Wechsel von 4X auf 6X um bis zu 35 Prozent erhöhen. Diese Werte stammen von NVIDIA; unabhängige Messungen wurden in der Mitteilung nicht genannt.

Neues Modell für Frame Generation

Ebenfalls neu ist ein aktualisiertes DLSS-Frame-Generation-Modell für GeForce-RTX-40- und RTX-50-GPUs. Dieses soll insbesondere Benutzeroberflächen in ausgewählten Spielen sauberer darstellen, etwa Mini-Maps und andere HUD-Elemente. NVIDIA positioniert DLSS 4.5 damit vor allem für hohe Auflösungen und Bildwiederholraten, nennt in der Mitteilung aber keine vollständige Liste aller bereits unterstützten Titel.

Updates für ARC Raiders und Marvel Rivals

Begleitend verweist NVIDIA auf Updates für ARC Raiders und Marvel Rivals. Für ARC Raiders ist das Flashpoint-Update ab sofort verfügbar und bringt laut Mitteilung neue Gameplay-Funktionen, zusätzliche Inhalte, Komfortverbesserungen und Shop-Anpassungen. In Marvel Rivals ist Saison 7 mit der neuen Figur White Fox gestartet; mit dem Update vom 2. April soll zudem die Karte Lower Manhattan folgen. Beide Spiele unterstützen laut NVIDIA DLSS 4 mit Multi Frame Generation und Reflex, während DLSS 4.5 Super Resolution über die NVIDIA-App aktiviert werden kann.

Faktenüberblick

Hersteller: NVIDIA

NVIDIA Update: Beta-Update für die NVIDIA-App

Beta-Update für die NVIDIA-App Neue Funktionen: DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, Multi Frame Generation 6X, neues Frame-Generation-Modell

DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, Multi Frame Generation 6X, neues Frame-Generation-Modell Unterstützte GPUs laut Mitteilung: GeForce RTX 40 und RTX 50, einzelne Funktionen exklusiv für RTX 50

GeForce RTX 40 und RTX 50, einzelne Funktionen exklusiv für RTX 50 Genannte Spiele: ARC Raiders , Marvel Rivals

, Hinweis: Leistungsangaben wie „bis zu 35 Prozent“ oder „bis zu 5-Fach“ stammen von NVIDIA

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu DLSS 4.5 und dem NVIDIA App Update.