Razer stellt mit der Pro Type Ergo eine kabellose Split-Tastatur vor

Razer hat mit der Pro Type Ergo eine neue kabellose Tastatur angekündigt, die sich an Vielschreiber und Office-Nutzer richtet. Im Fokus stehen ein geteiltes Layout, anpassbare Schreibwinkel, Makro-Funktionen und Multi-Device-Konnektivität.

Razer hat mit der Pro Type Ergo eine neue kabellose Tastatur angekündigt, die sich an Nutzer richtet, die viele Stunden am Schreibtisch verbringen. Im Mittelpunkt stehen ein geteiltes Layout, anpassbare Schreibwinkel und zusätzliche Funktionen für Produktivität und Multi-Device-Nutzung.

Die Pro Type Ergo setzt auf ein geteiltes ergonomisches Layout, das Hände und Arme in einer natürlicheren Position halten soll. Ergänzt wird das durch fünf einstellbare Schreibwinkel sowie eine gepolsterte Handballenauflage. Laut Razer soll das die Belastung bei längeren Arbeitssitzungen reduzieren. Zusätzlich verbaut der Hersteller doppelte Leertasten, zwei „B“-Tasten und eine mittig platzierte Rücktaste, um häufig genutzte Eingaben leichter erreichbar zu machen.

Bei den Tasten setzt Razer auf ein Low-Profile-Design mit verkürztem Hub und leicht vertieften Tastenkappen. Schalldämpfende Schichten und angepasste Stabilisatoren sollen zudem für ein vergleichsweise leises Tippgeräusch sorgen. Damit positioniert Razer das Modell nicht nur für das Homeoffice, sondern auch für offene Büro-Umgebungen und Meetings.

Zur Ausstattung gehören fünf Makro-Tasten, eine Taste zum Stummschalten des Mikrofons sowie das sogenannte Command Dial. Über die Software Razer Synapse lassen sich diese Funktionen anpassen. Außerdem integriert Razer mit dem „AI Prompt Master“ eine Taste für KI-gestützte Aktionen wie das Zusammenfassen von Texten oder das Erstellen von E-Mails. Welche Dienste oder Plattformen dabei konkret unterstützt werden, geht aus der Ankündigung allerdings nicht hervor.

Verbunden wird die Tastatur wahlweise per 2,4-GHz-Funk, über drei Bluetooth-Profile oder per USB-C-Kabel. Insgesamt sollen sich damit bis zu fünf Geräte nutzen lassen. Die Akkulaufzeit gibt Razer mit bis zu drei Monaten bei typischer Büronutzung an.

Weitere Informationen nennt der Hersteller auf der offiziellen Produktseite.

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