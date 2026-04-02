Mortal Shell II: Soulslike-Sequel zeigt erstmals Gameplay

Playstack und Cold Symmetry haben erstmals längere Spielszenen aus Mortal Shell II veröffentlicht. Das Material zeigt drei spielbare Shells, die offenere Spielwelt und erste Details zur physischen REVERED EDITION für PlayStation 5.

Playstack und Cold Symmetry haben ein rund zwölfminütiges Gameplay-Video zu Mortal Shell II vorgestellt. Darin sind mit Tiel, Eredrim und Proxima drei spielbare Shells zu sehen, die unterschiedliche Wege durch die Spielwelt nehmen und jeweils eigene Kampfstile mitbringen.

Laut den Entwicklern setzt die Fortsetzung auf eine zusammenhängende, offenere Spielwelt als der Vorgänger. Während Mortal Shell weitgehend auf Fallgrim konzentriert war, soll Mortal Shell II eine kompakte Open World mit verbundenen Gebieten, feindlichen Kreaturen und handgefertigten Dungeons bieten. Vorkenntnisse des ersten Teils sollen für die in sich abgeschlossene Geschichte nicht erforderlich sein.

Neben Nahkampf setzt das Spiel auch auf Fernkampf-Elemente. Zudem sollen Spieler wieder die Körper gefallener Krieger übernehmen können, um verschiedene Fähigkeiten und Kampfstile freizuschalten. Nach Angaben des Studios ist Mortal Shell II seit mehr als drei Jahren in Entwicklung und soll 2026 für PC via Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Zusätzlich wurde mit der REVERED EDITION eine physische Sammleredition exklusiv für PS5 angekündigt. Sie enthält unter anderem ein Artbook, ein Steelcase und Fine-Art-Prints. Vorbestellungen für diese Ausgabe sowie für die Standard-Edition sind laut Publisher ab sofort bei teilnehmenden Händlern möglich. Als Vorbestellbonus werden zwei Harbinger-Skins genannt. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt.

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