Pirates Republic kündigt neue Trailer und Alpha-Test an

Pirates Republic verbindet Survival, Schiffbau und Koop im karibischen Setting und bereitet einen Alpha-Test für Discord-Mitglieder vor.

Golden Hind Games arbeitet weiter an Pirates Republic und hat einen neuen Alpha-Gameplay-Teaser veröffentlicht. Das Survival-Sandbox-Spiel wird außerdem auf die Unreal Engine 5 umgestellt. Einen Termin für die vollständige Veröffentlichung nennt das Studio noch nicht; erste Alpha-Tests sollen jedoch für Mitglieder des Discord-Servers geöffnet werden.

Das Spiel spielt im Jahr 1714 in der Karibik. Nach einem Schiffsunglück müssen die Spieler Nahrung und Materialien sammeln, Werkzeuge herstellen, eine Siedlung errichten und ihre verstreute Crew wiederfinden. Die Kampagne lässt sich allein oder im Online-Koop bestreiten.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem modularen Schiffbau. Rumpfform, Mastaufbau, Deckanordnung und Ruderzahl beeinflussen Geschwindigkeit, Haltbarkeit und Kampfeigenschaften. Aus den Bauteilen sollen sich mehr als 100 unterschiedliche Schiffe zusammenstellen lassen, von kleinen Kanus bis zu schwer bewaffneten Fregatten.

Auch die Siedlung Nassau entwickelt sich mit dem Ansehen der Spielenden. Prozedural erzeugte Bewohner bringen eigene Hintergründe, Fähigkeiten und Persönlichkeiten mit. Beziehungen, Rekrutierung und politische Entscheidungen gehören ebenso zum Aufbau der Gemeinschaft wie die Verteidigung gegen die Flotten Englands und Spaniens.

Der veröffentlichte Teaser zeigt erste Szenen aus Erkundung, Basenbau und Seeschlachten.