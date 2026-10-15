Among the Trolls ist jetzt auf Steam erhältlich und führt durch einen finnischen Wald voller Folklore, Familiengeheimnisse und verschwundener Angehöriger.

505 Pulse und Avantgarden haben Among the Trolls für PC veröffentlicht. Das First-Person-Adventure führt in eine abgelegene finnische Waldlandschaft, in der Natur, Mythologie und die Geschichte einer Familie miteinander verbunden sind.

Die Handlung folgt Anna, die aus den USA zur abgelegenen Hütte ihres Großvaters nach Finnland reist. Dort angekommen, stellt sie fest, dass er spurlos verschwunden ist. Aus der Suche nach dem Angehörigen entwickelt sich eine Reise durch Wälder und Inseln, in denen Hinweise, alte Überlieferungen und übernatürliche Erscheinungen aufeinander treffen.

Die Entwickler setzen auf Erkundung, Umweltgeschichten und eine Erzählung, die von finnischer Folklore und dem Kalevala inspiriert ist. Spieler lesen die Umgebung, verfolgen Spuren und setzen nach und nach die Familiengeschichte zusammen.

Ein eigens komponierter Soundtrack begleitet die Reise. Klavier, Cello, Streicher, analoge Synthesizer und Gesang verbinden traditionelle Klangfarben mit modernen, dunkleren Passagen.

Among the Trolls ist auf Steam für 19,99 Euro erhältlich. Bis zum 27. Oktober gilt ein Einführungsrabatt von 15 Prozent.