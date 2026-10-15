Denestar Studios zeigt Veil of the White City im November erstmals spielbar

Das neue Studio Denestar zeigt sein Mystery-Adventure Veil of the White City vom 6. bis 7. November bei MDEV in Madison erstmals spielbar.

Denestar Studios hat sich gegründet und will sein erstes Spiel Veil of the White City im November erstmals öffentlich spielbar zeigen. Die Demo feiert vom 6. bis 7. November beim MDEV-Event im Alliant Energy Center in Madison, Wisconsin, Premiere.

Das Team besteht aus erfahrenen Entwicklern, die unter anderem an God of War, Halo, Assassin’s Creed, BioShock Infinite, Ghost of Tsushima und Resident Evil 5 gearbeitet haben. Mit Denestar wollen sie eigenständige, erzählerisch fokussierte Einzelspielerwelten entwickeln.

Veil of the White City ist ein First-Person-Adventure im Umfeld der Weltausstellung von 1893 in Chicago. Ein Mann wird im Mines Building ermordet. Die Spielfigur übernimmt die Untersuchung und nutzt dafür eine gefährliche Form von Magie, mit der sich der Tathergang rekonstruieren lässt.

Die MDEV-Demo soll die Welt, den Ermittlungsablauf und die grundlegenden Systeme vorstellen. Für 2027 ist zunächst eine Vertical Slice geplant, bevor die vollständige Produktion hochgefahren wird. Einen Veröffentlichungstermin nennt das Studio noch nicht.

Weitere Informationen stellt Denestar auf der offiziellen Website bereit. Informationen zum Event gibt es bei MDEV.