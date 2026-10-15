Enshrouded erscheint heute in Version 1.0 für PC und PlayStation 5

Enshrouded verlässt heute am 15. Oktober den Early Access und erscheint mit Version 1.0 für PC und PlayStation 5.

Keen Games veröffentlicht Enshrouded am 15. Oktober um 17:00 Uhr in der Version 1.0. Die Vollversion erweitert das Koop-Survival-Action-RPG um die vollständig aufgedeckte Weltkarte von Embervale, das neue Biom Glimmkessel und den Abschluss der aktuellen Hauptgeschichte.

Im Glimmkessel erkunden Spieler schwebende Inseln, antike Ruinen und neue Lavaadern. Dazu kommen weitere Orte in bereits bekannten Biomen, neue Gegnertypen, ein höheres Charakter- und Ausrüstungslevel sowie zusätzliche Zauber und überarbeitete Kampfsysteme.

Eine zentrale Neuerung ist das Funkenwerk-System. Damit lassen sich interaktive Basen, Dungeons und eigene Abenteuer bauen. Über Adventure Sharing können diese Inhalte anschließend mit anderen geteilt werden. Das Voxel-Bausystem und ein überarbeiteter Einstieg sollen sowohl neue als auch erfahrene Spieler unterstützen.

Die PC-Version erlaubt Koop-Runden mit bis zu 16 Personen, auf PlayStation 5 sind bis zu acht Spieler vorgesehen. Die Konsolenversion bietet außerdem haptisches Feedback, adaptive Trigger und verschiedene Grafikmodi. Auf der PS5 Pro kombiniert ein eigener Modus 60 Bilder pro Sekunde mit höherer Bildqualität und PSSR 2.0.

Zum Start kostet Enshrouded auf Steam und PlayStation 5 jeweils 39,99 Euro. In den ersten 14 Tagen gilt ein Rabatt von zehn Prozent. Eine Xbox-Series-Version soll im Frühjahr 2027 folgen. Das Spiel wurde im Januar 2024 im Early Access veröffentlicht; laut Keen Games haben mehr als 5,5 Millionen Menschen die bisherige Fassung gespielt.