Atomfall bekommt seine erste Erweiterung mit Wicked Isle

Rebellion hat angekündigt, dass Wicked Isle, die erste Story-Erweiterung für den Survival-Action-Hit Atomfall, am 3. Juni erscheinen wird.

Die Erweiterung fügt dem Spiel einen völlig neuen Schauplatz mit eigenen Charakteren und Gegner:innen sowie zusätzlichen Anführern, Waffen, Fähigkeiten, Gegenständen und mehreren neuen Enden für das Hauptspiel hinzu.

Die Story-Erweiterung greift die Horror-Elemente von Atomfall auf und ist auf der Midsummer Island angesiedelt. Um auf die Insel zu gelangen, müssen Spieler:innen mit dem Bootswärter sprechen, der am Steg in Wyndham Village zu finden ist. Er liefert ihnen Informationen zur Insel und den ersten Hinweis.

„Midsummer liegt in der Nähe des Windscale-Atomkraftwerks, und deshalb sind die Menschen und die Umwelt stärker von der Infektion betroffen als auf dem Festland“, erklärt Ben Fisher, Head of Design bei Rebellion. „Ihr werdet auf neue feindliche Fraktionen treffen, darunter Piratenbanditen und infizierte Druiden. Um euch beim Überleben zu helfen, gibt es auf der Insel neue Waffen zu finden, darunter eine verheerende Blunderbuss-Schrotflinte, einen neuen Bogen, ein Messer, Dolche und den Beekeeper’s Staff. Außerdem könnt ihr neue Fertigkeiten erwerben, die euch bei eurer Suche helfen, sowie einen verbesserten Metalldetektor, mit dem ihr noch mehr Loot-Verstecke finden könnt.“

Die Hinweise, die Spieler:innen in Wicked Isle entdecken, eröffnen eine Vielzahl an Handlungssträngen, von denen einige neue Enden für das Atomfall-Hauptspiel freischalten.

Wicked Isle ist in der Deluxe Edition und im Deluxe Upgrade Pack enthalten, kann nach der Veröffentlichung aber auch separat für 19,99€ erworben werden. Die Erweiterung ist ab dem 3. Juni für Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam, Epic Games Store und Windows Store sowie für PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich. Game Pass-Abonnenten erhalten einen Rabatt von 10%.

Das in Großbritannien angesiedelte postapokalyptische Survival-Actionspiel Atomfall ist von dem realen Atomunfall in Windscale in den 1950er Jahren inspiriert. Spieler:innen begeben sich auf ein fiktives Abenteuer, treffen bei ihrer Suche nach einem Weg aus der Quarantänezone auf eine Reihe seltsamer Charaktere und versuchen, das Geheimnis um die Katastrophe zu lüften. Bislang haben sich bereits über 2,5 Millionen Spieler:innen in die Welt von Atomfall gestürzt.

Atomfall ist ab sofort auf Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC und PC über Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich. Atomfall ist auf Steam Deck zertifiziert.