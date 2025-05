Dune: Awakening zeigt Mid- und Endgame-Inhalte

Bevor Dune: Awakening am 10. Juni (mit Frühstart am 5. Juni) erscheint, hat Entwickler Funcom noch einen Einblick in Inhalte gegeben, die weit über das hinausgehen, was in der nicht lang zurückliegenden Beta spielbar war.

Funcom zeigte mit Live-Gameplay, was Spieler im Mid- und Endgame erwartet. Sie besuchten neue Teile des Hagga Basins (von dem Spieler während der Beta gerade einmal 25% zu Gesicht bekommen hatten), um zu zeigen, mit welcher schieren Größe und welchem Abwechslungsreichtum Spieler rechnen können, wenn sie beispielsweise das üppige O’odham, das abweisende Hagga Rift oder die beeindruckenden Gesteinsformationen von Jabal Eifrit besuchen. Beim Erkunden dieser Orte stoßen die Spieler auf Geheimnisse und tauchen tiefer in die spannende Geschichte von Dune: Awakening ein.

Aber lange bevor sie auch nur daran denken können, tiefer in die Wüste vorzudringen, müssen Spieler erst einmal ein komplettes Survival-Game in Angriff nehmen. Sie steigen in den Rängen der Atreides oder Harkonnen auf, bauen mächtige Festungen, wagen sich in imperiale Teststationen, craften fortschrittliche Technologie, erkunden und ernten mit Hilfe einer Reihe an Fahr- und Flugzeugen und vieles mehr.

Die Landsraad-Mechanik erlaubt es Spielern, direkt zum Erfolg oder Misserfolg ihrer Fraktion beizutragen Wobei es egal ist, ob sie PvP oder PvE bevorzugen. Einen kompletten Landsraad-Zyklus können neugierige Fans in Games of Power – The Landsraad Explained beobachten.

Die Schulen des Imperiums sind eine wichtige Quelle von Macht und statten ihre Absolventen mit Fähigkeiten von Mentaten, Bene Gesserit oder Schwertmeistern aus. Die Entwickler kombinieren diese Fähigkeiten mit einem großen Arsenal an Waffen, Rüstungen, Tech, Fahrzeugen und Holzmann-Schilden aus der Welt von Dune und erschaffen damit eine spannende Kampf-Sandbox mit jeder Menge Gestaltungsspielraum. Im Laufe des Spiels können Spieler Fähigkeiten verschiedener Schulen freischalten und kombinieren, um Synergieeffekte auszunutzen. Mehr dazu gibt es in Sandbox Combat – The Forms of Power zu sehen.

Alle Besitzer der Deluxe oder Ultimate Edition können bereits am 5. Juni nach Arrakis aufbrechen; alle anderen ab dem 10. Juni. Der Pre-Load beginnt bereits am 4. Juni.