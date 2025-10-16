Battlefield 6 bricht Rekorde und wird zum größten Launch des Franchise

Electronic Arts und Battlefield Studios geben bekannt, dass Battlefield 6 ein außergewöhnlicher Erfolg für die Battlefield-Reihe ist.

Das macht den Titel zu einer der größten Gaming- und Entertainment-Veröffentlichungen des Jahres. Battlefield 6 ist jetzt erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store).

Nach der rekordverdächtigen Open Beta im August hat Battlefield 6 nun den erfolgreichsten Start in der Geschichte der Battlefield-Reihe hingelegt. Battlefield 6 erzielte mit über sieben Millionen verkauften Exemplaren einen neuen Rekord für die Verkaufszahlen der Reihe innerhalb der ersten drei Tage. Das Spiel verzeichnete über 172 Millionen Online-Matches und sammelte über 15 Millionen Stunden an Streaming-Aufrufen während des Wochenendes sowie die meisten gleichzeitigen Spieler:innen für die Serie.

„Zuallererst möchten wir unseren Spieler:innen danken“, sagte Byron Beede, General Manager von Battlefield. „Battlefield 6 wurde gemeinsam mit unseren Fans entwickelt. Vom ersten Konzept über die Umsetzung von Battlefield Labs bis hin zur rekordverdächtigen Open Beta haben wir uns intensiv mit dem Feedback der Spielenden beschäftigt. Gemeinsam mit ihnen hatten wir ein einziges Ziel: das beste Battlefield aller Zeiten zu entwickeln. Und das ist erst der Anfang – unsere erste Season mit neuen Inhalten beginnt in nur zwölf Tagen.“

„Wir nehmen Momente wie diese niemals als selbstverständlich hin, daher möchte ich unserer leidenschaftlichen Community, die uns dabei geholfen hat, diesen Punkt zu erreichen, unseren aufrichtigen Dank aussprechen“, sagte Vince Zampella, Executive Vice President. „Wir freuen uns, dass sie bei der bedeutenden Veröffentlichung von Battlefield 6 dabei sind. Dies ist erst der Anfang: In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten wird es noch viel mehr Neues im Spiel geben.“

Battlefield 6 hebt die Gefechte auf ein neues Niveau, mit brandneuen Multiplayer-Modi, einer spannenden Blockbuster-Einzelspieler-Kampagne und zahlreichen Verbesserungen, die eine bemerkenswerte Sandbox erschaffen, in der jeder Kampf, jedes Fahrzeug und jede Strategie zum Sieg führen kann. Außerdem kehrt Portal zurück, das leistungsstarke Creator-Tool, mit dem Spielende bereits ihre beeindruckende Kreativität und ihr Können unter Beweis gestellt haben.

Der Start von Battlefield 6 ist der erste Schritt, ein vernetztes Battlefield-Universum für das Franchise aufzubauen. Die erste Season startet bereits am 28. Oktober. Die erste Phase der saisonalen Inhalte beginnt mit Unautorisierte Operationen und bringt eine neue Karte mit dem Namen Blackwell-Ölfelder, die für das Chaos von All-Out Warfare und einen intensiven neuen 4v4-Modus entwickelt wurde. Die saisonalen Inhalte werden regelmäßig veröffentlicht, wobei die nächsten beiden Phasen von Season 1 noch in diesem Jahr erscheinen werden.

Battlefield 6 ist jetzt verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 ist in der Standard Edition und in der Phantom Edition erhältlich. Die Phantom Edition enthält die Vollversion von Battlefield 6 als Download, das exklusive Soldaten-Skin-Paket Phantom Squad sowie zwei Waffenkonfigurationen, einen Fahrzeug-Skin und einen Kampfmesser-Skin. Die Phantom Edition umfasst zusätzlich einen Token für Battlefield Pro, ein Season-1-Paket, das den Battle Pass, 25 Rangübersprünge, exklusive kosmetische Objekte, XP-Token und mehr enthält.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.