Die Herbstneuheiten 2025 von Schmidt Spiele sind da

Für alle Brettspielefans hatte der Verlag von Schmidt Spiele® bei einem launigen Presseevent im Cafe Landtmann die Herbstneuheiten 2025 präsentiert.

Auch in diesem Herbst bringt Schmidt Spiele® wieder zahlreiche spannende Neuheiten für Kinder und Familien auf den Markt. Darunter auch Neues von Drei Magier® und erfrischende Varianten von Spieleklassikern wie Dog® oder Qwirkle.

Auch schon clever – Dschungelparty

Nach dem Erfolg von „Auch schon clever“, der Kinderversion des Klassikers „Ganz schön clever“, bringt Schmidt Spiele® nun eine spannende neue Variante des beliebten Würfelspiels auf den Markt: „Auch schon clever – Dschungelparty“. Statt Torte und Kerzen, wie bei „Auch schon clever“, erwarten die Spielenden nun Affen, Elefanten, Blumen und Schmetterlinge. Das bekannte Spielprinzip bleibt erhalten, bietet jedoch durch andere Würfelkombinationen neue Herausforderungen.

Würfelspiel | 2-4 Spielende ab 6 Jahren | Zeit: ca. 15 Min. | UVP: € 14,99

Greif zu!

Da fliegen die Hände nur so über den Tisch! Bei „Greif zu!“ von Schmidt Spiele® ist Reaktionsvermögen gefragt, denn hier heißt es: Schnell erkennen, noch schneller zugreifen und am Ende die meisten Plättchen abräumen. Ein kunterbuntes Reaktionsspiel, das schon Kinder ab vier Jahren im Handumdrehen beherrschen.

Reaktionsspiel | 2-4 Spielende ab 4 Jahren | Zeit: ca. 5-10 Min. | UVP: € 14,99

Turm der Tiere

Hoch oben im „Turm der Tiere“ wohnen acht quirlige Tierpaare und genießen ihr friedliches Zusammenleben. Eigentlich. Denn ein listiger Zauberer hat es auf den glitzernden Edelsteinschatz der Tiere abgesehen und belegt den ganzen Turm mit einem mächtigen Fluch. Plötzlich sind alle Räume, in denen sich je ein Tier zurückgezogen hat, verschwunden – und Igel, Fuchs, Eule und Co. gleich mit. Jetzt ist der Scharfsinn der Spielenden gefragt: Wer hilft den verschreckten Bewohnern, wieder zueinanderzufinden und kann den Zauberspruch aufheben?

Memo- und Suchspiel | 2-4 Spielende ab 5 Jahren | Zeit: ca. 20 Min. | UVP: € 27,99

Der geheimnisvolle Brunnen

Ein geheimnisvoller Brunnen, vier mutige Freunde und die große Wasserwichtel-Prüfung: Dieses Szenario zieht kleine und große Spielfreunde in den Bann der Tiefe. In „Der geheimnisvolle Brunnen“ von Drei Magier® treten Mila, Vicky, Linus und Conrad an, um herauszufinden, welche Wichtel sich tief unten im Dunkel des Brunnens verstecken. Doch Vorsicht – wer voreilig seinen Frosch platziert, geht vielleicht leer aus.

Tippspiel | 2-4 Spielende ab 5 Jahren | Zeit: ca. 25 Min. | € 38,99

Gardlings

Prächtige Gärten, in denen sich helfende Gardlings und listige Gnome tummeln, entstehen und verschwinden wieder: In dem neuen Bag-Building-Spiel von Schmidt Spiele® errichten die Spielenden Runde für Runde ihren eigenen Garten und versuchen wertvolle Edelsteine und Münzen zu puzzeln. Nur wer auf die passenden Gardlings setzt und die Gnome möglichst fernhält, hat die Chance auf den Sieg.

Bag-Building-Spiel | 1-5 Spielende ab 8 Jahren | Zeit: ca. 30 Min. | UVP: € 32,99

DOG® Avatar

Neue Wege, neue Chancen: Basierend auf dem bekannten DOG®-Spielprinzip, treten die Spielenden diesmal nicht nur mit ihren Figuren an, sondern können völlig neue Abkürzungen nutzen sowie den mächtigen Avatar aktivieren. Als offizielles Lizenzspiel zur Kultserie Avatar – Der Herr der Elemente verbindet diese Edition das klassische DOG®-Spielgefühl mit der faszinierenden Welt der vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde, Luft.

Brett- und Kartenspiel | 2-4 Spielende ab 8 Jahren | Zeit: ca. 45 Min. | UVP: € 32,99

Kavango

Die Spielenden übernehmen die Rolle von engagierten Expert:innen, die sich dem Aufbau und Erhalt eines der artenreichsten Naturschutzgebiete der Erde widmen. Im Fokus steht die gleichnamige Region im Süden Afrikas, ein einzigartiges Ökosystem, das durch verantwortungsbewusste Entscheidungen, kluge Planung und gezielte Investitionen geschützt und weiterentwickelt werden soll. „Kavango“ verbindet Naturschutz mit Spielspaß und lädt zu einer strategischen Reise in eine faszinierende, aber leider auch bedrohte (Tier-)Welt ein.

Karten-Strategie-Spiel | 1-4 Spielende ab 10 Jahren | Zeit: ca. 60 Min. | UVP: € 54,99

My Seven

In diesem neuen Legespiel geben clevere Kombinationen und strategisches Tauschen den Ausschlag. Tiersteine nehmen, Familien bilden, Joker richtig einsetzen und im entscheidenden Moment das Spiel beenden: bunt, zugänglich und voller überraschender Wendungen lädt „My Seven“ zum cleveren Kombinieren ein. Wer genau hinsieht, kann geschickt auf die Auslagen der Mitspielenden zugreifen und so die besten Kombinationen legen. Ob am Küchentisch, auf Reisen oder beim Spieleabend: „My Seven“ ist der perfekte Begleiter für alle, die entspannt spielen und dabei taktisch denken wollen.

Brettspiel | 2-4 Spielende ab 8 Jahren | Zeit: ca. 20 Min. | UVP: € 32,99

Qwirkle Flex

Nach fast 15 Jahren auf dem deutschen Markt und mehreren Auszeichnungen für das Erfolgsspiel wird die „Qwirkle“-Familie erweitert: „Qwirkle Flex“ folgt den gleichen Regeln wie das Original und erhält durch die neuen Hintergründe der Steine einen frischen Twist. Das Kombinationsspiel behält dabei das einfache Ziel, Reihen aus gleichen Farben oder Formen zu legen, bei. Doch nun eröffnen diagonale Anordnungen gleicher Hintergründe neue Möglichkeiten zur Punktejagd.

Kombinationsspiel | 2-4 Spielende ab 7 Jahren | Zeit: ca. 30 Min. | UVP: € 37,99

Clear 4

Ablege- und Ärgerspaß, Spannung bis zum letzten Zug, Nervenflattern inklusive: „Clear 4“ ist die Spieleneuheit für alle mit einem Faible für Leichtigkeit und kluge Züge. In dem kurzweiligen Ablegespiel geht es darum, die eigenen Handkarten sowie die vor sich liegenden Kartenstapel geschickt zu kombinieren und auf dem Ablagestapel loszuwerden. Mit jedem Zug wächst dieser weiter bis ihn jemand nehmen muss, ein Rückschritt auf dem Weg zum Sieg – und nur ein erlösendes „Clear 4“ kann dies verhindern.

Kartenablegespiel | 2-6 Spielende ab 8 Jahren | Zeit: ca. 15 Min. | UVP: € 14,99