ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X sind jetzt verfügbar

Es ist soweit: Die neuen Gaming-Handhelds ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X von ASUS Republic of Gamers (ROG) und Xbox sind ab sofort in Deutschland erhältlich.

Dank der perfekten Kombination aus Hardware und Software können Gamer nun überall und jederzeit auf Konsolen- und PC-Niveau spielen.

Die ROG Xbox Ally wird von einem AMD Ryzen™ Z2 A-Prozessor betrieben, der eine beeindruckende Energieeffizienz bietet, während die ROG Xbox Ally X über den neuen AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor verfügt. In Kombination mit Software-Optimierungen von Xbox und Windows bietet die ROG Xbox Ally und Ally X eine Next-Gen-Handheld-Leistung.

Sowohl der AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor (ROG Xbox Ally X) als auch der AMD Ryzen Z2 A Prozessor (ROG Xbox Ally) sind darauf ausgelegt, die neueste Software-Suite von Radeon für grafische und leistungsbezogene Verbesserungen zu nutzen, einschließlich AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) und AMD Fluid Motion Frames (AFMF) zur Frame-Generierung, wobei letzteres bis zu 60 Prozent höhere Bildraten für ein flüssigeres Gameplay bietet.

Preise und Verfügbarkeit

Ab sofort können beide neuen Handhelds im ASUS ROG eShop für 599 Euro (UVP, ROG Xbox Ally) bzw. 899 Euro (UVP, ROG Xbox Ally X) erworben werden.

Einen ausführlichen Testbericht des ROG Xbox Ally X könnt ihr bereits bei uns nachlesen!