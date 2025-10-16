ROG XBOX ALLY X im Test

XBox App, Armoury Crate SE und Command Center

Nach dem Start des Gerätes und dem Login über den Fingerabdruck blickt euch die automatisch gestartete Xbox App ins Gesicht – auch wenn ihr sie im Autostart deaktiviert habt. Hier werden nicht nur eure Spiele aus dem Microsoft Store oder PC Game Pass angezeigt, sondern alle eure vor kurzem gespielten Games, auch von Steam oder dem Epic Store (wenngleich mit hässlichen Icons und nicht der KeyArt). Natürlich liegt der Fokus auf dem Angebot (bzw. Store) von Microsoft, aber auch die anderen (bereits installierten) Spiele können über das Gamepad flott aus der App gestartet werden.

Neben den auf einem Xbox Controller vorhandenen Bedienelementen verfügt der ROG Xbox Ally X über zwei zusätzliche Knöpfe, um die Handhabung des Gerätes zu vereinfachen. Immerhin habt ihr ja im mobilen Betrieb weder Maus noch Tastatur zur Verfügung. Das ist einerseits der Bibliotheks-Knopf rechts oben, und der Command-Knopf links oben. Beide Knöpfe liegen sehr nahe über den am Controller üblichen Home/Start Knöpfen – im Dunkeln oder in der Hektik des Spieles werdet ihr vermutlich mehr als nur einmal unabsichtlich einen der beiden Spezialknöpfe drücken. Wenigstens sind die beiden dadurch gestarteten Apps – Armory Crate SE und die Microsoft Game Bar – multitaskingfähig und lassen sich einfach wieder in den Hintergrund legen oder schließen.

Als zentrale Steuersoftware für den reibungslosen (mobilen) Start aller Spiele ist (neben der Xbox App) auch die App Armoury Crate SE installiert. Sie wird durch Druck auf die Bibliotheks-Taste aufgerufen. Die Idee ist es, von diesem Programm auf alle installierten Spiele oder Launcher, egal ob Steam, GOG, Epic, EA, Battle.net, Ubisoft oder den Microsoft Store zuzugreifen. Funktioniert ganz gut, aber nicht perfekt. Das Hinzufügen weiterer Stores (Amazon Games, Itch) war nicht möglich – diese Programme werden als Spiele klassifiziert, und nicht als Game Launcher. Der bevorzugte Game Launcher der Konsole ist der Microsoft Store. Das ist ja ganz ok, wenn ihr (trotz der kürzlichen enormen Preiserhöhung) ein überzeugter Game Pass User seid, aber die Mehrheit der Gamer am PC spielt lieber über Steam. Es ist jetzt nicht so, dass Steam auf dem ROG Xbox Ally X nicht funktioniert… aber wirklich bevorzugt behandelt wird es auch nicht gerade. Nunja, das Gerät hat ja auch Xbox im Namen. Armoury Crate SE wird also (wenn sie nicht bereits im Autostart aktiviert ist) durch Druck auf die rechts oben befindliche Bibliotheks-Taste gestartet. Über die App startet ihr aus einer gut gemachten Bibliotheksübersicht einerseits ganz einfach und komfortabel alle eure installierten Spiele. Dabei trefft ihr beim erstmaligen Start eines jeden Spieles auch eine wichtige Einstellung – nämlich wie das Spiel gesteuert werden soll. Einerseits ist eine vollständige Steuerung über den Controller möglich, was bei dafür entwickelten Spielen super funktioniert. Bei Spielen ohne Gamepad-Unterstützung bringt das aber gar nichts. Die könnt ihr entweder über eine externe Maus + Tastatur steuern, oder ihr wählt in der Armoury Crate SE App beim erstmaligen Start des Spieles den Tastatur-/Mauszuweisungsmodus, bei dem die Maus über den Controller gesteuert wird. Ihr bewegt den Mauszeiger über RS, ihr drückt den linken Mausknopf über RT. Das funktioniert oft ganz gut und erlaubt so, auch einige Spiele zu zocken, die eigentlich keinen integrierten Gamepad-Support haben. Eine detaillierte Anpassung dieser Alternativsteuerung ist möglich. Ich habe beispielsweise mehrere Point and Click Adventures mit dieser Einstellung gespielt. Armoury Crate SE ist auch die Anlaufstelle für bestimmte Geräteeinstellungen und gerätespezifische Updates.

Die Command Center-Taste auf der linken oberen Seite des Geräts führt euch (ebenso wie, zumindest in der Voreinstellung, der Druck auf die Xbox-Taste – sehr sinnvoll…) direkt zum neu aktualisierten Command Center, das in der Microsoft Game Bar integriert ist. Es enthält viele der gleichen Shortcuts wie die ROG Ally-Geräte der vorherigen Generation, darunter Lautstärke, Helligkeit, einen Echtzeit-Systemmonitor, einen FPS-Limiter, AMD Radeon Super Resolution und vieles mehr, mit der Möglichkeit, alles nach Herzenslust anzupassen. Über einen neu gestalteten Betriebsmodus-Wahlschalter, könnt Ihr ein Leistungsprofil aus einer Liste auswählen können, anstatt jedes einzelne durchzuschalten. Der Silent-Modus verbraucht am wenigsten Strom, um die Akkulaufzeit zu verlängern, der Turbo-Modus maximiert die Leistungsaufnahme für beste Bildraten und der Performance-Modus findet einen Mittelweg zwischen beiden. So ganz durchdacht und vereinheitlicht ist das System aber nicht – manche Einstellungen passt ihr über das Command Center an, manche über Armoury Crate SE, und natürlich gibt es auch die normalen Systemeinstellungen von Windows 11.