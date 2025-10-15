Neuer Trailer zum Indie-Soulslike False Hero

False Hero verspricht ein rasantes Indie-Soulslike-Erlebnis, bei dem Spieler die Angriffe ihrer Gegner imitieren. Der österreichische Solo-Entwickler Torchlight-Games hat nun den zweiten offiziellen Trailer zu False Hero veröffentlicht.

Das kommende Indie-Soulslike fordert Spieler mit einem rasanten Kampfsystem und anspruchsvollen Bosskämpfen.

In False Hero schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Gelehrten, der eine legendäre Maske entdeckt, die die Fähigkeit verleiht, Angriffe von Gegnern zu lernen und zu imitieren. Anders als in traditionellen Soulslikes können Spieler bis zu fünf gegnerische Fähigkeiten gleichzeitig ausrüsten und diese zu flüssigen, tödlichen Kombos verketten.

Spieler können sich auf eine kostenlose Demo von False Hero im nächsten Jahr freuen, die ihnen die Möglichkeit gibt, das Kampfsystem aus erster Hand zu erleben.

Die Bosskämpfe sind herausfordernd, aber fair gestaltet und vermitteln das klassische Soulslike-Gefühl des Erfolgs, wenn ein schwieriger Kampf gemeistert wird. Auf Spieler warten Bedrohungen wie ein biblisch akkurater Engel, eine Verschmelzung aus verrotteten Körperteilen sowie Manifestationen von Verfall, Verzweiflung, Apathie und Ignoranz.

Die Handlung spielt in den Ländern der Götter des Lebens – Geburt, Hoffnung, Leidenschaft und Weisheit. Plötzlich taucht der Tod am Horizont auf und bedroht alles, was die Götter erschaffen haben. Spieler decken die Wahrheit hinter dem Untergang der Götter auf und müssen letztlich entscheiden, ob sie für das Leben kämpfen oder den dunklen Pfad als Apostel des Todes einschlagen.

Über Torchlight-Games

Florian ist ein Solo-Indie-Entwickler und Komponist aus Österreich. Nach der Fertigstellung von Skyrift im Jahr 2019 begann die Entwicklung von False Hero. Nach mehreren Jahren Entwicklungsarbeit wurde False Hero 2023 offiziell angekündigt und erhielt 2025 den zweiten Trailer.