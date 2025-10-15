Razer Cobra Gengar Edition Gaming Mouse und Gigantus V2 XXL Mauspad im Test

Razer Synapse

Die detaillierte Anpassung der Maus (und weitere Razer Geräte) erfolgt über die Razer Software. Das ist ein ziemlich mächtiges Softwarepacket bestehend aus mehreren (teilweise optionalen) Modulen und Apps. Razer Chroma beinhaltet Razer Studio, Razer Visualizer, Razer Connect, Sensa HD Haptics, Hue, während Razer Synapse vor allem die Maus selbst steuert, von der Abfragerate (Polling Rate), Tastenzuweisungen über die Beleuchtung und die Stromsparmodi.

Die detaillierte Steuerung der Einstellungen der Maus erfolgt über die Razer Synapse Software. Einerseits die Empfindlichkeit der Maus – fünf Stufen stehen zur Verfügung, mit den voreingestellten Werten von 400, 800, 1600, 3200 und 6400 DPI (dots per inch). Ihr könnt jede der Stufen aber beliebig zwischen 0 und 8500 DPI einstellen. Bei 0 bewegt sich der Mauszeiger kaum, bei 8500 braucht ihr nur ankommen und der Mauszeiger hat sich über den halben Bildschirm bewegt. Bei der Abtastrate (Polling Rate) gibt es die Wahlmöglichkeit zwischen 125, 500 und 1000 Hz. Damit wird die Datenaktualisierung pro Sekunde geregelt, also wie oft das Betriebssystem den Status der Maus abfragt. Eine höhere Rate führt zu einer höheren CPU-Belastung des Systems, reduziert aber die Latenz (Verzögerung) aller Mauseingaben. Im Regelfall solltet ihr hier also die 1000 Hz eingestellt lassen. Eine geringe Latenz ist besonders wichtig für Gaming, wo schnelle Reaktionen entscheidend sind. Eine Besonderheit ist die Oberflächenkalibrierung. Je nachdem, welches Razer Mauspad ihr benützt, könnt ihr ein voreingestelltes Oberflächenprofil für den Maussensor aktivieren, das für das jeweilige Pad optimiert ist. Aktuell habt ihr die Wahl zwischen 18 Mauspads (darunter das Razer Gigantus V2). Habt ihr kein Razer Mauspad, findet ihr auch gleich einen Link zur Shopseite. Andere Oberflächen (oder Produkte anderer Hersteller) findet ihr in der Auswahl nicht.

Wie bei Gaming Geräten üblich, ist die Razer Cobra mit LEDs ausgestattet, die allerdings relativ unauffällig bleiben. Einerseits wird das Razer-Logo auf dem Mausrücken beleuchtet, und zusätzlich gibt es einen kleinen LED-Streifen auf der hinteren Unterseite der Maus, der vor allem in dunkler Umgebung zur Geltung kommt (und sonst nicht sonderlich auffällt). Über den Reiter Beleuchtung könnt ihr die Helligkeit der LEDs einstellen oder sie einfach ganz abdrehen. Auch eine automatische Abschaltfunktion der Beleuchtung, wenn die Maus nicht benutzt wird, kann hier aktiviert werden (zwischen 1-15 Minuten oder gekoppelt an den Monitor). Ebenso kann die Farbe und verschiedene Leuchteffekte ausgewählt werden.

Über Razer Synapse könnt ihr auch einzelne Spiele direkt verknüpfen, um spezielle Einstellungen bei Start des Spieles zu aktivieren. Insgesamt ist das Softwarepaket extrem mächtig und ihr könnt euch tagelang damit beschäftigen, Effekte anzupassen, Makros zu programmieren und euer gesamtes Gaming Setup zu konfigurieren. Wie erwähnt dient die Synapse Software auch zur Steuerung der Einstellungen einer Razer Tastatur, was ein nicht zu unterschätzender Vorteil sein kann, wenn ihr euren Rechner nicht mit zusätzlicher Software belasten wollt. Die Razer Softwaresuite ist auch dafür gedacht, alle Razer Chroma-kompatiblen Geräte anzusteuern – von der Maus über das Motherboard, Mauspad, Headset und eine Menge weiterer hochwertiger Geräte (und auch die ganzen Razer Chroma-kompatiblen von Drittherstellern).