Ein neues Steam Next Fest mit vielen Demos hat gestartet!

von Hannes Linsbauer0

Es ist wieder soweit , Valve haut wieder mit der Steam-Spielevorschau eine Woche lang Demos zu neuen Spielen raus, von 13. Oktober bis 20. Oktober gibt es hunderte neue Spiele zum Antesten.

Es würde natürlich den Rahmen sprengen, hier Alle aufzuzählen, aber zumindest könnte ihr euch unter diesem Link schon mal eine Übersicht verschaffen.

Im folgenden liefern wir euch noch eine kleine Liste von interessanten Titel, die allerdings keine Wertung sein soll und auch keinesfalls vollständig ist, aber das eine oder andere interessante Game beinhaltet:

Also da sollte doch für Jeden etwas dabei sein!

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

