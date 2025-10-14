Oberösterreicher spielt bei Red Bull Tetris® Weltfinale in Dubai

Das nationale Finale von Red Bull Tetris® fand auf der Game City in Wien seinen fulminanten Abschluss. Gewonnen hat der 31-jährige Oberösterreicher Florian Schriebl aus Breitenschützing.

Schriebl wird als bester Tetris-Spieler Österreichs bei dem seit dem 6. Juni – dem World Tetris Day – global durchgeführten Tetris-Turnier im ultimativen Showdown in Dubai gegen Finalisten aus über 55 Ländern weltweit antreten. Dort treffen vom 11. bis 13. Dezember die besten Spieler:innen im Red Bull Tetris Weltfinale aufeinander. „Es fühlt sich für mich noch immer sehr unreal an, sich gegen so viele großartige Spieler durchgesetzt zu haben und demnächst für Österreich im Weltfinale anzutreten”, sagt Schriebl.

Knappes Duell unter Österreichs Top-Tetris Fans

Das Tetris-Talent spielt erst seit 2020 Tetris auf dem Super Nintendo und qualifizierte sich via Ö3-Wildcard, indem er per Zufall auf das Turnier aufmerksam geworden ist und über 360.000 Punkte erspielt hat. Hauptberuflich arbeitet der studierte Veterinärmediziner derzeit als Chemieverfahrenstechniker. Im Finale auf der Game City spielten die Top-5 Online Qualifikant:innen sowie die beiden besten Spieler:innen, die sich live vor Ort qualifiziert haben. Auch BMX-Profi Senad Grosic besuchte die Finals und beeindruckte das Publikum mit spektakulären BMX-Stunts in den Spielpausen. Gespielt wurde in direkten 1-gegen-1-Duellen am PC. In einem packenden Endspiel gewann schließlich Florian Schriebl drei aus fünf Games eindeutig und konnte bis zu 433.000 Punkte gegen die zweitplatzierte Elisabeth B. erspielen.

Jetzt heißt es für den Sieger Schriebl, seine Skills noch weiter auszubauen und im besten Falle den Sieg nach Österreich zu holen. „Meine Strategie ist, ein noch besseres Gefühl für die Steuerung zu entwickeln und die für die Gesamtpunktzahl im Spiel so wichtigen Power-Ups noch besser zu nutzen. Im freien Training konnte ich bereits den derzeitigen, globalen Highscore mit über einer halben Million Punkten knacken. Diese Leistung will ich auch im Finale in Dubai abrufen”, zeigt sich Florian Schriebl ambitioniert.

Die besten Tetris-Spieler:innen weltweit

Während des Sommers begeisterte das neu aufgelegte Tetris-Turnier von Red Bull über 10.000 Österreicher:innen und über 300.000 Spieler:innen aus über 55 Ländern weltweit. Nur die besten 55 qualifizieren sich für das spektakuläre Tetris Gaming-Wochenende in Dubai. Das Finale von Red Bull Tetris® findet vor der Nachtkulisse der Millionenstadt unter freiem Himmel statt. Mehr als 2.000 synchronisierte Drohnen erwecken das erste offiziell live spielbare Tetris-Spiel am Himmel zum Leben – live in der Luft – in dem weltberühmten Dubai Frame. Es warten drei unvergessliche Tage voller Wüsten- und Stadtabenteuer – mit spannenden Erlebnissen, Musik-Performances und Special Guests. Vor dem Hauptevent durchlaufen die Finalist:innen eine Gruppenphase, die ihre Turnierplatzierung bestimmt, gefolgt von intensiven 1-gegen-1-Duellen um den Einzug ins Grand Finale.

Eines der bekanntesten Spiele weltweit

Mit über 520 Millionen verkauften Exemplaren gehört Tetris zu den bekanntesten Videospielen weltweit – seit über 40 Jahren begeistert es Millionen von Fans. Red Bull Tetris bringt neue Twists in das klassische Spiel: Mit besonderen Power-Ups, einem einzigartigen Goldenen Tetrimino und temporeichen, zeitlich begrenzten Runden bietet das Turnier neuen Spielspaß. Dynamische Mechaniken wie Gravitationswechsel und Speed-Boosts sorgen dafür, dass jedes Spiel zu einem spannenden Erlebnis wird. Die Qualifikationen zum ultimativen Tetris-Turnier starten ab heute.

Mehr Informationen zu Red Bull Tetris® und zum Weltfinale unter: www.redbulltetris.com

*Die erste spielbare Tetris Version ist am 6. Juni 1984 auf einem Elektronika-60-Rechner erschienen. Entwickelt wurde das Spiel von dem Programmierer Alexei Paschitnow.