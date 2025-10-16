EA SPORTS F1 25 an diesem Wochenende kostenlos spielbar

Electronic Arts lädt Fans zu einem Wochenende in EA SPORTS F1 25 ein, dem offiziellen Spiel der FIA Formula One World Championship.

Vom 16. bis 20. Oktober können Spieler:innen auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam kostenlos fahren, mit vollständigem Zugang zur FIA Formula One World Championship 2025, Braking Point und My Team 2.0. Während das reale Fahrerfeld zum Großen Preis der USA in Austin eintrifft, feiert F1 25 das Heimrennen von Haas mit einer neuen Pro Challenge, bei dem Fans gegen Ollie Bearman antreten können, den neuesten Star des Teams.

Für dieses Event traten der Rookie und sein Teamkollege Esteban Ocon Kopf an Kopf auf dem Circuit of the Americas gegeneinander an, um herauszufinden, wessen schnellste Runde es ins Spiel schafft. Ollie setzte sich dabei durch. Ab dem 15. Oktober können Spieler:innen in F1 World antreten, um seine Rundenzeit in der Haas Pro Challenge zu schlagen und so die Lackierung des Teams für den Großen Preis der USA 2025 freizuschalten, die zeitgleich mit ihrem ersten realen Auftritt ins Spiel kommt. „Esteban hat sich gut geschlagen, aber ich wollte ihm die schnellste Runde nicht so einfach überlassen“, scherzte Ollie Bearman.

Spielerende, die am Wochenende im Spiel antreten, können mit doppelter Podium-Pass-XP durchstarten. Neue Fahrer:innen können mit einem Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis bei teilnehmenden Plattformanbietern erwerben. Alle Fortschritte und Inhalte aus der Testversion werden übernommen.

Weitere Informationen über die Inhalte von Season 3 gibt es im Formula 1 Game Blog oder auf den sozialen Kanälen.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.ea.com/games/f1/f1-25.