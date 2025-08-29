VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
Editor's PicksGamingNews & Updates

Battlefield 6 stellt die technischen Funktionen der PC-Version vor

von Hannes Linsbauer0

Electronic Arts und Battlefield Studios geben Details zur PC-Version von Battlefield 6 bekannt, dem All-Out Warfare Spielerlebnis.

Battlefield 6 bietet das fortschrittlichste PC-Erlebnis in der Geschichte der Reihe und stellt die größte Auswahl an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten bereit.

Folgende Funktionen sind für die PC-Veröffentlichung von Battlefield 6 geplant:

  • 4K-Grafik und unbegrenzte Framerate
    • 4K-Bilddarstellung mit unbegrenzter Framerate ermöglicht eines der flüssigsten und leistungsstärksten First-Person-Shooter-Erlebnisse auf dem Markt.
  • Über 600 Anpassungsoptionen auf PC
    • Ein umfassendes Menü für Grafik- und Leistungseinstellungen.
    • Enthält unter anderem:
      • HDR
      • HUD, HUD-Skalierung, HUD-Symbole und Fadenkreuz
      • Kameraeinstellungen
      • Controller, Controller-Belegungen, Eingabegeräte, Haptik
      • Streamer-Modus und Inkognito-Modus
  • Ultrawide-Monitor Support
    • Jeder feindliche Flankenangriff lässt sich mit vollständiger Übersicht über das Schlachtfeld abfangen – jetzt mit Unterstützung für Ultrawide-Monitore.
  • Javelin Anticheat
    • Javelin wurde von einem Team erfahrener Techniker:innen und Analyst:innen von Grund auf entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Cheating-Problemen in den einzelnen Spielen unter dem EA-Schirm sowie auf der Entwicklung spezifischer Features zur Lösung dieser Probleme. Javelin ist bereits Bestandteil anderer Battlefield-Titel und Battlefield Labs und wird zum Launch von Battlefield 6 ins Spielsystem eingebunden.
  • Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 und AMD FSR 4 Support

Diese PC-Funktionen stehen zusammen mit dem innovativen Portal-Modus zur Verfügung, einem umfangreichen Sandbox-System, in dem Ersteller:innen und Spieler:innen Battlefield 6 bis an die Grenzen erweitern und eine bisher nicht dagewesene Kontrolle über die Spielumgebung ausüben können – durch Verschieben, Skalieren und Duplizieren von Objekten.

Der vollständige Entwicklerblog zu den geplanten PC-Funktionen ist hier verfügbar.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober und ist verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC über Steam, EA app und Epic Games Store.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.

Battlefield6-Screenshot_2
Battlefield6-Screenshot_1
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Path of Exile 2: Free-to-Play Wochenende zum Launch von The Third Edict

Hannes Linsbauer

DLSS 4 mit Multi Frame Generation kommt zu Battlefield 6 und Lost Soul Aside

Hannes Linsbauer

RGG Summit findet am 24. September 2025 statt – RGG Direct im Anschluss

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link